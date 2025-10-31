La angustiante frase de la hija de la mujer desaparecida en Chubut: "No puedo..."

“Gracias por ayudarme a sostener la esperanza cuando siento que ya no puedo más.” Esa declaración, tan honesta como devastadora, encendió las alarmas y reflejó el nivel de angustia que atraviesa la joven. “En medio de todo ese dolor apareció el amor y la solidaridad de muchísimas personas. Cada mensaje, cada oración, cada gesto me sostiene cuando siento que no puedo más”, escribió.

Aldana también dedicó unas palabras especiales a quienes se sumaron al operativo de búsqueda, incluso sin conocerla: “Gracias a los que me ayudaron sin siquiera conocerme, a los que fueron conmigo al campo, al cerro, a la playa. A los que pusieron sus camionetas, su tiempo, su dinero. A todos: gracias por no soltarme.”

Desde el día uno, el caso de Juana Morales despertó una respuesta colectiva inédita en la región. Vecinos, bomberos, rescatistas y voluntarios de distintas localidades se organizaron para mantener viva la búsqueda. Aldana, lejos de quedarse esperando, participa activamente de los rastrillajes y coordina junto a otros vecinos las donaciones de comida, combustible y recursos.

“Lo que están haciendo por mí y por mi mamá va a quedar siempre grabado en mi corazón. Gracias infinitas por ayudarme a sostener la esperanza", la frase, acompañada de un emoji de corazón roto, resume el desgarro que vive una hija en la incertidumbre, pero también la fuerza que la impulsa a seguir.