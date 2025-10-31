El fuerte exabrupto de Wanda Nara con Mauro Icardi por un lujoso regalo a la China Suárez: "Tus hijas no..."

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hace falta nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas”, siguió.

Posteo de Wanda 2

Las confesiones y enojo de la mediática no se quedaron ahí: “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que, lamentablemente, no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablarte yo las obligo”.

“Ese 27 de octubre traté de hacer todo para que este feliz y vos, con una sola llamada, arruinaste todo. ¿No pudiste mandarle flores y un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de Isi te pidió hablar y le dijiste que no tenías tiempo”, subrayó.

Y finalizó: “No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran en su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo. Y ahora lo mismo con Isa. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”.

Posteo de Wanda 2

Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram publicó tres fotos en las que posa con un exclusivo bolso rosa y blanco de Louis Vuitton, acompañado por un mensaje directo para su pareja, Mauro Icardi: "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo".

Pero eso no fue todo. La actriz también mostró el romántico gesto con el que futbolista coronó el obsequio: una carta escrita de puño y letra. En la story, Suárez compartió la imagen del mensaje, donde se podía leer: "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo", escribió.

Carta de Icardi

La artista, conmovida, sumó el anhelo por tener el regalo: "¿Entienden que moría por este bolso? Era edición limitada y no había más. Dije ‘bueno, ya fue’. ¡Me lo mandó a fabricar! Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", junto a un emoji de corazón y una carita llorando.

Bolso Luis Vuitton 1

Bolso Luis Vuitton 2