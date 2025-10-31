El fuerte exabrupto de Wanda Nara con Mauro Icardi por un lujoso regalo a la China Suárez: "Tus hijas no..."
Wanda Nara sorprendió con una serie de posteos contra Mauro Icardi luego de que él le hiciera un costoso regalo a la China Suárez, se hiciera eco de ello y le pasara factura de manera contundente, involucrando también a sus hijas.
31 oct 2025, 17:53
Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes sociales tras publicar una serie de posteos dirigidos directamente a Mauro Icardi, su exesposo y padre de sus hijas. Los mensajes apuntaron, principalmente, a cuestionar decisiones y actitudes de Icardi en relación con su hija menor, de quién fue el cumpleaños hace días.
Todo parece indicar que el conflicto se desató cuando la China Suárez mostró una cartera de una marca reconocida que su pareja le había regalado. Esto habría generado recelo en la empresaria, motivo por el cual escribió lo que publicó en su cuenta de Instagram.
“Que lástima que no tuviste tiempo por Zoom, como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo para mandarle nada a Isa para su cumple”, comenzó su descargo en Instagram.
Lejos de terminar ahí, continuó: “Tampoco tuviste tiempo de pagar la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas. Al que no tiene tiempo para sus dos hijas, ¿alguien se lo hace llegar?”.
“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hace falta nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas”, siguió.
Las confesiones y enojo de la mediática no se quedaron ahí: “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que, lamentablemente, no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablarte yo las obligo”.
“Ese 27 de octubre traté de hacer todo para que este feliz y vos, con una sola llamada, arruinaste todo. ¿No pudiste mandarle flores y un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de Isi te pidió hablar y le dijiste que no tenías tiempo”, subrayó.
Y finalizó:“No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran en su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo. Y ahora lo mismo con Isa. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”.
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez
La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram publicó tres fotos en las que posa con un exclusivo bolso rosa y blanco de Louis Vuitton, acompañado por un mensaje directo para su pareja, Mauro Icardi: "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo".
Pero eso no fue todo. La actriz también mostró el romántico gesto con el que futbolista coronó el obsequio: una carta escrita de puño y letra. En la story, Suárez compartió la imagen del mensaje, donde se podía leer: "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo", escribió.
La artista, conmovida, sumó el anhelo por tener el regalo: "¿Entienden que moría por este bolso? Era edición limitada y no había más. Dije ‘bueno, ya fue’. ¡Me lo mandó a fabricar! Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", junto a un emoji de corazón y una carita llorando.