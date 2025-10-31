En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío para resolver en menos de 12 segundos: (5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5) + (3 × 3 + 3 - 15)

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es (5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5) + (3 × 3 + 3 - 15)

Se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que indica realizar primero paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas de izquierda a derecha.

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático (5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5) + (3 × 3 + 3 - 15)

  • Primer paréntesis: 5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5

    • Multiplicaciones: 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125

    • División: 5 ÷ 5 = 1

    • Suma dentro del paréntesis: 125 + 1 = 126

  • Segundo paréntesis: 3 × 3 + 3 - 15

  • Multiplicación: 3 × 3 = 9

  • Suma y resta: 9 + 3 - 15 = -3

  • Suma final: 126 + (-3) =

    Resultado final: 123

