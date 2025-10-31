Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es (5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5) + (3 × 3 + 3 - 15)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío para resolver en menos de 12 segundos: (5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5) + (3 × 3 + 3 - 15)
Se debe respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que indica realizar primero paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente sumas y restas de izquierda a derecha.
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Primer paréntesis: 5 × 5 × 5 + 5 ÷ 5
Multiplicaciones: 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125
División: 5 ÷ 5 = 1
Suma dentro del paréntesis: 125 + 1 = 126
Segundo paréntesis: 3 × 3 + 3 - 15
Multiplicación: 3 × 3 = 9
Suma y resta: 9 + 3 - 15 = -3
Suma final: 126 + (-3) =