Julián de Luca nos cuenta la clave para llevar su estilo de vida saludable

También trato siempre de mantener una dieta equilibrada, es esencial para mantener mi peso de manera saludable y mi cuerpo definido. Mi dieta se basa en comer variedad de frutas, verduras, proteínas y carbohidratos complejos. Evito los alimentos procesados y los alimentos ricos en grasas y azúcares. Además, no siempre, evito el consumo de alcohol y de cafeína, ya que estos pueden afectar negativamente a la salud.

Otra cosa esencial en mi rutina es el sueño, para una buena salud física y mental. Intento dormir al menos ocho horas cada noche. Mi consejo es que si tenés dificultad para dormir, tratá de crear un ambiente relajado en tu habitación, evita la cafeína y el alcohol antes de dormir y establecete una rutina de sueño regular.

Debido a la gran carga laboral y responsabilidad de mi empresa, el estrés es una parte inevitable de mi vida pero es importante aprender a manejarlo de manera efectiva. Practico muy frecuentemente técnicas de relajación como la meditación, el yoga, la respiración profunda o el ejercicio. También intento controlar la cantidad de tiempo que paso en actividades estresantes, como el trabajo o el uso de las redes sociales. por eso trato, al salir del trabajo, juntarme con personas que me ayuden a cortar la semana. Las relaciones positivas son esenciales para mi salud mental y mi bienestar. Trato de rodearme de personas positivas y con buenas vibras. Pasar tiempo con amigos y familiares me ayuda a sentirme más conectado y menos estresado.

Por último, es importante para mi tener pasatiempos y actividades que disfrute. Dedico tiempo cada semana para hacer algo que me guste. Lo que más me gusta es salir a bailar con mi gente y pasarla bien en fiestas de electrónica. Esos espacios son muy buenos para hacer contactos ya que haciendo lobby me he encontrado con gente muy exitosa las cuales, sorpresivamente, ¡Terminamos haciendo negocios en un futuro!”

En resumen, un buen estilo de vida implica cuidar tanto de tu cuerpo como de tu mente. Esto incluye como vimos antes y nos dijo Julián: ejercicio regularmente, comer una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, manejar el estrés, rodearse de personas positivas, hacer algo que te guste y tener una actitud positiva. Con un poco de esfuerzo y dedicación, podés mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mayor bienestar.