Kim Kardashian llega a Fortnite: cómo son sus skins, accesorios y de qué manera conseguirlos
La empresaria y estrella de reality Kim Kardashian debuta como personaje jugable en Fortnite.
La estrella de reality Kim Kardashian se convertirá en un nuevo personaje dentro del popular videojuego Fortnite. La empresaria formará parte de una colaboración especial con Epic Games, que incluye dos skins (los trajes o looks que puede usar un personaje dentro del juego) y varios accesorios inspirados en su estilo personal.
Su llegada se enmarca en un evento competitivo llamado Copa de Kim Kardashian, que se realizará el viernes 12 de diciembre de 2025. Cualquier jugador puede participar: solo hay que iniciar sesión en el horario indicado y elegir el modo correspondiente. El torneo se juega de manera individual, en la modalidad clásica del juego, donde cada participante debe sobrevivir y sumar puntos en un máximo de diez partidas.
El atractivo principal es que quienes obtengan una buena posición en la clasificación podrán desbloquear gratis una de las skins de Kim antes de que llegue a la tienda. La cantidad de jugadores que acceden al premio varía según la región; en Europa, por ejemplo, deben ubicarse entre los 2.350 mejores. Incluso quienes no alcancen ese puesto recibirán un premio menor: el grafiti Rompecorazones, siempre y cuando logren sumar al menos ocho puntos.
Objetos y accesorios de Kim Kardashian en Fortnite
Además de las skins, la colaboración incluye varios objetos y accesorios que los jugadores podrán conseguir en la tienda del juego a partir del sábado 13 de diciembre:
Bolso de Kim Kardashian (Pickaxe)
Emote “Paper Magazine Pose”, inspirado en su icónica portada de revista
Mochila de maquillaje (Back Bling)
Ring Light y teléfono (Back Bling)
Glider/Paracaídas Jet, para lanzarse al mapa
Estos objetos combinan estilo, humor y jugabilidad, con detalles típicos del universo Fortnite, como un emote divertido que reemplaza el champagne por jugo de Chug Jug y movimientos cómicos al usar ciertos accesorios.
Con esta nueva incorporación a la Serie Icon, Fortnite sigue sumando celebridades a su universo, y Kim Kardashian demuestra una vez más cómo expande su marca a nuevos terrenos, ahora también dentro del mundo gamer.
Fortnite es un juego multijugador masivo en el que los participantes deben sobrevivir hasta ser el último en pie mientras buscan armas, recursos y construyen estructuras dentro del mapa. Además de la modalidad clásica, ofrece torneos, eventos especiales y colaboraciones con celebridades y marcas, lo que lo convierte en uno de los juegos más seguidos del mundo.