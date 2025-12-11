Kim Kardashian llega a Fortnite: cómo son sus skins, accesorios y de qué manera conseguirlos

Bolso de Kim Kardashian (Pickaxe)

Emote “Paper Magazine Pose” , inspirado en su icónica portada de revista

Mochila de maquillaje (Back Bling)

Ring Light y teléfono (Back Bling)

Glider/Paracaídas Jet, para lanzarse al mapa

Estos objetos combinan estilo, humor y jugabilidad, con detalles típicos del universo Fortnite, como un emote divertido que reemplaza el champagne por jugo de Chug Jug y movimientos cómicos al usar ciertos accesorios.

Con esta nueva incorporación a la Serie Icon, Fortnite sigue sumando celebridades a su universo, y Kim Kardashian demuestra una vez más cómo expande su marca a nuevos terrenos, ahora también dentro del mundo gamer.

Fortnite es un juego multijugador masivo en el que los participantes deben sobrevivir hasta ser el último en pie mientras buscan armas, recursos y construyen estructuras dentro del mapa. Además de la modalidad clásica, ofrece torneos, eventos especiales y colaboraciones con celebridades y marcas, lo que lo convierte en uno de los juegos más seguidos del mundo.