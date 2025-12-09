Icardi obligó a la China Suárez hacer un insólito pedido a los productores de En el barro que le negaron rotundamente

Embed

Pero eso no fue todo, porque además Varela sumó que la ex Casi Ángeles "quería averiguar qué de todo lo que hizo va a salir al aire y cómo se va a ver".

Al tiempo, informó que "la producción se lo negó 100%". "Le negaron que ella pueda ver antes estas escenas, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauro Icardi", sentenció asombrada por la influencia que el ex de Wanda Nara está teniendo en la carrera artística de la actriz, cuando siempre se manejó libremente sin consultar con ninguna de sus parejas cada uno de sus trabajo o sus escenas subidas de tono.

"El novio pareja le pide a ella que mande a chequear las imágenes que ella ya grabó", lanzó entonces en voz alta Lussich entre indignado y estupefacto. Y acto seguido anunció que cometería una infidencia sobre el papel de la China en la mencionada ficción. "Su personaje sufre una violación en la segunda temporada de En el Barro muy violenta", adelantó y si bien dejó en claro que nada justifica un abuso, remarcó que es parte del guion de la ficción y está dentro de un contexto en el que se enmarca la trama de En el barro.

"Y él tiene el tupé de decir que ella hizo escenas de sexo hasta que estuvo con él y ahora él chequea. Amigo, ¿qué chequeas? ¿Vas a decirle a Telemundo, a Sebastián Ortega, a Netflix que te corte las escenitas de la China porque a vos no te gustan? ¡Es una cosa de locos!", disparó sin filtro Rodrigo.

Por último, Paula Varela completó revelando que esta insólita situación "llamó la atención en la producción", así como también que "Sebastián Ortega está al tanto", mientras dejó en claro que su pedido "se lo denegaron absolutamente".

Rodrigo Lussich y China Suárez En el barro

Cómo será el personaje de la China Suárez en la segunda temporada de En el barro

La presencia de la China Suárez en la segunda temporada de En el barro, el spin-off más visto del año en Netflix, ya es un fenómeno antes de estrenarse. Desde que terminó la primera entrega, la ansiedad del público creció sin freno: se multiplicaron teorías, se analizaron imágenes filtradas y los seguidores exigieron saber qué papel ocuparía la actriz en la serie que arrasó en la plataforma.

La ausencia total de Eugenia China Suárez en los primeros episodios fue uno de los grandes interrogantes que dejó la temporada inicial. Muchos esperaban verla desde el arranque, pero su aparición no estaba contemplada para esa fase del relato. Con el correr de las semanas, las pistas se acumularon: fotos del set, comentarios del elenco y movimientos de la propia actriz apuntaban a lo mismo. Su personaje había sido reservado para un momento clave, una jugada que la producción guardó especialmente para la segunda entrega.

En la primera temporada, En el barro impactó por su crudeza: escenas dentro de La Quebrada, la cárcel donde conviven internas con condenas fuertes, tensiones entre facciones y manejos clandestinos que exponen un mundo feroz. En ese clima áspero, el público imaginó que la China sería parte del elenco estable. Sin embargo, al no verla, se instaló la pregunta inevitable: ¿Cuándo entraría en escena?

china suarez en el barro 1

Durante meses circularon versiones de todo tipo. Algunos aseguraban que su participación se había recortado en el montaje final. Otros insistían en que su llegada estaba prevista para una etapa posterior. Finalmente, fuentes de la producción confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la actriz será pieza fundamental de la segunda temporada.

Las filtraciones señalaron que Suárez interpretará a Nicole, una prostituta VIP que trabaja únicamente para clientes millonarios. Un personaje que, en apariencia, no está involucrado en delitos graves, pero cuyo camino tendrá un giro que justificará su ingreso a La Quebrada, en sintonía con la lógica narrativa del universo de El Marginal.

La elección sorprendió a varios. Acostumbrada a roles románticos o dramáticos, esta versión más oscura promete mostrar una faceta distinta de su registro actoral. Quienes estuvieron en el rodaje aseguran que su trabajo será uno de los puntos más fuertes de la temporada.

La China Suárez En el barro

La actriz ya fue vista en escenas nocturnas de exterior. Imágenes filtradas mostraron vehículos policiales, un operativo ficticio y un clima de tensión que permitió intuir la magnitud del conflicto que atravesará Nicole.

Su llegada no solo abre una trama nueva: también reorganiza las dinámicas internas de La Quebrada. Una figura ajena al universo carcelario sacudirá los códigos establecidos, generará tensiones y provocará alianzas inesperadas.

El contraste entre el lujo del que viene Nicole y la brutalidad del encierro será uno de los motores del relato. Y permitirá explorar temas como el poder económico, la explotación y las redes clandestinas que atraviesan todos los estratos sociales.