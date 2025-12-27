Preocupación por la salud de Silvina Scheffler, la profe de Gran Hermano y ex de Nito Artaza: "Muy débil"

La profe de GH

Quién es Silvina Scheffler, ex de Nito Artaza

Silvina Scheffler se hizo conocida tras su paso por Gran Hermano, donde se ganó el apodo de “la profe” debido a que, antes de ingresar al reality, se desempeñaba como profesora de gimnasia y mantenía una vida sumamente saludbale.

Pero su trayectoria abarca diversos ámbitos: además de ser profesora de educación física y personal trainer, es también asesora de imagen y desde 2014, es parte del Senado de la Nación. Ganó notoriedad pública tras participar en el reality donde conoció a Pablo Espósito, y luego por su extensa relación con Nito Artaza.

En el último tiempo, su nombre volvió a resonar en los medios en el marco del escándalo por la filtración de los videos de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En ese contexto, Scheffler fue mencionada luego de que la periodista Guadalupe Vázquez asegurara que Artaza le habría facilitado un cargo en el Estado como asesora en el Senado, puesto que aún conservaría.

Actualmente, se desempeña como panelista de Editando Tele (Net TV).