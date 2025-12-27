Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una actuación brillante en la victoria del Aston Villa ante Chelsea. 

Cómo lo remontó Aston Villa

A los 62, Ollie Watkins marcó el empate después de una serie de cambios tácticos de Emery, incluido su ingreso tras el reemplazo de Emiliano Buendía. Chelsea intentó responder con variantes —entre ellas la salida de Alejandro Garnacho a los 69— pero el impulso Villano continuó y Watkins volvió a convertir a los 83, sellando el triunfo fuera de casa.

Los números del Dibu: racha top y reconocimiento mundial

El arquero argentino atraviesa una de sus mejores temporadas:

5 vallas invictas en 17 partidos

9 triunfos en los últimos 10 encuentros

229 partidos en su carrera con 75 arcos en cero

Además, viene de ubicarse séptimo entre los mejores arqueros del mundo según la IFFHS. Tras haber sido elegido número uno en 2024, este año fue superado por Gianluigi Donnarumma, campeón de Champions con PSG antes de su traspaso al Manchester City.

Completaron el podio:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yann Sommer (Inter)

También integran el top 10: Manuel Neuer, David Raya, Alisson Becker, Robert Sánchez, Jordan Pickford y Yassine Bounou.

720 - 2025-12-27T184552.673 El “Dibu” Martínez y el Aston Villa se ilusionan con pelear por el título en la Premier League.

Aston Villa, en racha y con un partido decisivo en la Premier

El club igualó su mejor marca histórica con 11 victorias consecutivas, un registro que no lograba desde 1897 y 1914.

El próximo martes, desde las 17:15 (hora argentina), Aston Villa enfrentará a Arsenal en un duelo que podría cambiar todo: Si gana, igualará al puntero y entrará en la pelea directa por el campeonato, mientras que Manchester City jugará el jueves a las 17 ante Sunderland como visitante