Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una actuación brillante en la victoria del Aston Villa ante Chelsea
El arquero de la Selección argentina se volvió a destacar en su club a meses del Mundial 2026. El Campeón del Mundo atraviesa una de sus mejores temporadas.
Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una actuación brillante en la victoria del Aston Villa ante Chelsea.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser determinante en la Premier League. Con dos intervenciones decisivas, el arquero argentino sostuvo al Aston Villa en un triunfo clave por 2-1 ante Chelsea en Stamford Bridge, resultado que deja al equipo de Unai Emery tercero en la tabla con 39 puntos, a sólo tres del líder Arsenal y uno por detrás del Manchester City.
La primera salvada llegó a los 23 minutos, cuando un centro de Pedro Neto terminó en un toque de Joao Pedro que se desvió y obligó a una reacción extraordinaria del argentino: Dibu desvió el balón con la cara, evitando el 1-0 en un momento en que los Villanos sufrían el dominio absoluto de los Blues.
Más tarde, a los 36 minutos, un córner de Reece James terminó dentro del arco tras un desvío, jugada en la que Enzo Fernández empujó al arquero argentino sobre la línea, y Chelsea se puso en ventaja.
Embed
Sin embargo, en el arranque del complemento, Martínez volvió a aparecer: otro centro cerrado de James encontró una estirada espectacular del marplatense, que mantuvo el partido con vida hasta que Aston Villa pudiera reaccionar.
Cómo lo remontó Aston Villa
A los 62, Ollie Watkins marcó el empate después de una serie de cambios tácticos de Emery, incluido su ingreso tras el reemplazo de Emiliano Buendía. Chelsea intentó responder con variantes —entre ellas la salida de Alejandro Garnacho a los 69— pero el impulso Villano continuó y Watkins volvió a convertir a los 83, sellando el triunfo fuera de casa.
Embed
Los números del Dibu: racha top y reconocimiento mundial
El arquero argentino atraviesa una de sus mejores temporadas:
5 vallas invictas en 17 partidos
9 triunfos en los últimos 10 encuentros
229 partidos en su carrera con 75 arcos en cero
Además, viene de ubicarse séptimo entre los mejores arqueros del mundo según la IFFHS. Tras haber sido elegido número uno en 2024, este año fue superado por Gianluigi Donnarumma, campeón de Champions con PSG antes de su traspaso al Manchester City.
Completaron el podio:
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Yann Sommer (Inter)
También integran el top 10: Manuel Neuer, David Raya, Alisson Becker, Robert Sánchez, Jordan Pickford y Yassine Bounou.
Aston Villa, en racha y con un partido decisivo en la Premier
El club igualó su mejor marca histórica con 11 victorias consecutivas, un registro que no lograba desde 1897 y 1914.
El próximo martes, desde las 17:15 (hora argentina), Aston Villa enfrentará a Arsenal en un duelo que podría cambiar todo: Si gana, igualará al puntero y entrará en la pelea directa por el campeonato, mientras que Manchester City jugará el jueves a las 17 ante Sunderland como visitante