Wanda Nara arrojó picantes frases sobre la China Suárez en MasterChef y Rusherking no se quedó callado

En ese instante, el cantante no pudo evitar reaccionar al evidente comentario indirecto contra la China y soltó: “Es raro eso”. Pero la cosa no quedó ahí, porque acto seguido Nara subió aún más la apuesta y volvió a disparar: “Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.

Tras ello, Rusherking no pudo dejar de referirse a los dichos de la rubia en el backstage de la competencia, por lo que recogió el guante y se sinceró. “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”, confió pícaro.

Por último, ya de vuelta con las imágenes de la competencia, se la pudo ver a Wanda Nara rematar su filosa chicana con un dicho popular, si bien no lo recodaba correctamente. “Al que le queda el poncho, que se lo ponga”, lanzó la conductora frente a todos los participantes al tiempo que Damián Betular salió en su rescate y la corrigió inmediatamente al señalarle que la frase correcta es “al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.

Rusherking y Julia Calvo - repechaje MasterChef Celebrity

Cuál fue inesperado comentario de Julia Calvo sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

A mediados de diciembre, una inesperada situación sacudió el clima distendido de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Julia Calvo quedó eliminada de la competencia. La actriz, que se despidió tras una desafortunada preparación de pato a la naranja, protagonizó un momento que no pasó inadvertido y tuvo como destinataria directa a Wanda Nara, la conductora del ciclo.

Luego de escuchar atentamente la devolución del jurado y las palabras de despedida de Wanda, Calvo pidió la palabra y sorprendió a todos con una confesión personal que generó un visible cambio en el gesto de la mediática. Sin rodeos, la actriz hizo referencia a su estrecha relación con la China Suárez, figura central del Wandagate y conocida enemiga pública de Nara, dejando a la conductora en una situación incómoda frente a cámaras.

Con la emoción a flor de piel y los ojos vidriosos, Julia se dirigió a Wanda con sinceridad y afecto, sin esquivar el tema que flotaba en el aire desde el inicio de su descargo. “No sé si confesarte que tengo una gran amiga, compañera, oriental, a quien quiero mucho... y en ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’. Te conocí y realmente es un placer... sos una gran compañera, sabés ayudar... te quiero”, expresó la actriz, mientras la reacción de Wanda evidenciaba su sorpresa y cierta incomodidad ante la mención.

La relación entre Julia Calvo y la China Suárez no es nueva. Ambas se conocen desde los tiempos de Casi Ángeles, donde compartieron elenco y construyeron un vínculo que se sostuvo a lo largo de los años. Más tarde, en 2019, volvieron a trabajar juntas en Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece), ficción en la que Suárez interpretó a la Polaca y Calvo dio vida a Serafina de Moretti, la madre del personaje de Aldo, encarnado por Gonzalo Heredia.

Desde que estalló el escándalo mediático conocido como Wandagate, Julia Calvo no dudó en respaldar públicamente a su amiga cada vez que tuvo oportunidad, destacando sus cualidades personales y profesionales. Sin embargo, pocos imaginaban que haría una referencia tan directa frente a Wanda Nara y en pleno programa en vivo.

A pesar del momento tenso, la conductora intentó seguir el tono distendido, aunque su expresión dejó en claro que la situación no le resultó sencilla. Finalmente, Wanda apeló al humor para cerrar el episodio y despedir a la actriz con un abrazo. “Vos nos ayudaste mucho a nosotros. Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”, lanzó entre risas, intentando descomprimir uno de los momentos más incómodos y comentados de la temporada.