La China Suárez y un inesperado guiño a María Becerra, la ex de Rusherking

Con esto se entiende que ambas sienten lo mismo tras la ruptura por la elección de la canción: heridas o traicionadas.

"No quiero regalitos ni tu falso amor", canta y baila la China mostrando que decidió jugar con fuego, dejó de la las indirectas y proclamó la guerra: no quiere saber nada con el santiagueño y por eso se mostró como aliada de Becerra.

Bomba: Guillermo Coppola aseguró que la China Suárez empezó un romance con una persona mucho mayor que ella

Este lunes, Guillermo Coppola estuvo en el piso de Intrusos (América TV) y reveló que la China Suárez estaría saliendo con alguien, tras haberse separado con Rusherking hace menos de un mes.

Marcela Tauro le preguntó al exrepresentante de futbolistas con quién sale la actriz y él dijo: "La China cambió juventud por experiencia". Y agregó: "Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, no lo hablo. Es un rumorcito".

Laura Ubfal intervino y dijo: "Para que lo diga Coppola... ¿tiene que ver con el mundo del fútbol?". Tauro, entonces, contó cómo se había enterado del incipiente romance. "Nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años?' Vos, Guillermo, en un momento dijiste 'tiene casi 60 años'", detalló.

Después la periodista acotó: "Al parecer el rubro es raro". Y Maite Peñoñori preguntó: ¿Es empresario? A lo que respondió Coppola: "Si llegamos a tener la información exacta la decimos". La panelista Karina Iavícoli quiso saber: "¿Por qué dijiste rubro raro?". Coppola contestó: "Porque no lo tenemos bien definido".