El tremendo descargo de la China Suárez tras los dichos de Guillermo Coppola sobre su supuesto nuevo romance

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire", agregó la joven en otra de las historias.

"Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mí vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'", detalló sobre el llamado que tuvo con Guillermo Coppola.

La China Suárez tuvo una pesadilla escalofriante y quedó en shock: "Algo está pasando"

La China Suárez tuvo una pesadilla escalofriante. Apenas se despertó, la actriz tomó un anotador y escribió todo para no olvidarse. Luego, compartió la historia con sus más de seis millones de seguidores de Instagram. “Algo está pasando”, exclamó.

La ex de Rusherking recibió preguntas de sus fans. Uno en particular le preguntó qué había soñado la noche anterior y ella aprovechó ese disparador para narrar la insólita pesadilla.

“¡Fue horrible y muy real! Soñé con un robo. Como que me tenían que robar y yo ya sabía que venían a las dos de la mañana. Y no saben el dolor de panza que tenía yo esperando que vinieran los ladrones...”, relató en el posteo.

Y completó: “Yo estaba hablando con su representante para que no sean agresivos. ¡No, no, no! ¡Horrible!”. “Me desperté muy aliviada, igual, cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé... Algo está pasando”.

Entre las consultas más recurrentes se destacaron aquellas que eran sobre sus gustos y preferencias. Así fue que reveló que perdió la cuenta de la cantidad de tatuajes que tiene, que tiene ascendente en libra y luna en tauro y no puede elegir entre dulce o salado. Además, adelantó que el nombre del personaje de la serie que está grabando es Sabrina, y sostuvo que su canción favorita del momento es “Un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera.