La denuncia de Furia contra La Tora: con qué productor la vinculó en medio del escándalo

El conflicto también reavivó versiones sobre supuestos beneficios dentro del ambiente televisivo, incluso con menciones a reconocimientos como los Premios Martín Fierro 2024. Sin embargo, en medio del escándalo, apareció una voz que buscó poner paños fríos: la de Santiago del Moro.

El conductor de Gran Hermano fue contundente al defender a La Tora y cuestionar el tenor de las acusaciones. “Cuando hablan de las internas siempre me pregunto quién dice. Me pasa que veo que con algunas mujeres el medio es muy hostil, y me parece que es machismo eso. ‘La Tora’, desde que empezó, es una chica que hace muy bien su trabajo. Hubo una cuestión con un laburo que quedó vacante y ella fue a hacerlo. Me parece poco feliz, a esta altura en la que supuestamente nos estamos deconstruyendo, tirarle eso a alguien. Tiene el laburo por su mérito”, expresó con firmeza.

Lejos de apagarse, la polémica sigue creciendo y deja en evidencia cómo los conflictos nacidos dentro de Gran Hermano continúan fuera de la casa, amplificados por redes sociales y nuevos proyectos televisivos. Mientras Furia mantiene su perfil explosivo desde Europa, La Tora responde desde Argentina, en un cruce que promete sumar más capítulos.