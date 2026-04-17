En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Lucila La Tora Villar
TREMENDO

La denuncia de Furia contra La Tora: con qué productor la vinculó en medio del escándalo

En su estadía en La cárcel de los gemelos, Furia disparó con todo contra su ex compañera, La Tora.

La denuncia de Furia contra La Tora: asegura que intercambia privilegios por favores sexuales

La denuncia de Furia contra La Tora: asegura que intercambia privilegios por favores sexuales

El enfrentamiento entre Juliana “Furia” Scaglione y Lucila “La Tora” Villar sumó un nuevo y explosivo capítulo que sacudió al mundo de los ex Gran Hermano. Esta vez, la polémica escaló a otro nivel luego de que Furia lanzara una gravísima acusación desde España, donde participa del reality La casa de los gemelos.

Leé también La Tora explotó de rabia tras una tremenda acusación de Furia
La Tora explotó de rabia tras una tremenda acusación de Furia

Todo comenzó en medio de una charla con Coti Romero, cuando Furia, fiel a su estilo sin filtros, hizo un comentario que rápidamente se viralizó. "Daniela es como 'La tora' de mi edición, se garchó a un montón de productores y por eso la llaman", disparó, generando un fuerte revuelo por el contenido de sus dichos. La frase no solo cruzó fronteras, sino que también instaló una denuncia implícita sobre un supuesto intercambio de favores por privilegios dentro del medio.

En paralelo, comenzaron a circular versiones que vinculaban indirectamente estas acusaciones con nombres del detrás de escena, como el del productor Martín Borrillo, lo que amplificó aún más el escándalo y llevó la discusión al terreno de la industria televisiva.

Como era de esperarse, la reacción de La Tora no tardó en llegar. Visiblemente molesta, salió al cruce con una respuesta cargada de ironía: "Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca”. Su réplica se viralizó con la misma velocidad y alimentó aún más la tensión entre ambas figuras, que ya venían protagonizando idas y vueltas desde sus respectivas experiencias en el reality.

El conflicto también reavivó versiones sobre supuestos beneficios dentro del ambiente televisivo, incluso con menciones a reconocimientos como los Premios Martín Fierro 2024. Sin embargo, en medio del escándalo, apareció una voz que buscó poner paños fríos: la de Santiago del Moro.

El conductor de Gran Hermano fue contundente al defender a La Tora y cuestionar el tenor de las acusaciones. “Cuando hablan de las internas siempre me pregunto quién dice. Me pasa que veo que con algunas mujeres el medio es muy hostil, y me parece que es machismo eso. ‘La Tora’, desde que empezó, es una chica que hace muy bien su trabajo. Hubo una cuestión con un laburo que quedó vacante y ella fue a hacerlo. Me parece poco feliz, a esta altura en la que supuestamente nos estamos deconstruyendo, tirarle eso a alguien. Tiene el laburo por su mérito”, expresó con firmeza.

Lejos de apagarse, la polémica sigue creciendo y deja en evidencia cómo los conflictos nacidos dentro de Gran Hermano continúan fuera de la casa, amplificados por redes sociales y nuevos proyectos televisivos. Mientras Furia mantiene su perfil explosivo desde Europa, La Tora responde desde Argentina, en un cruce que promete sumar más capítulos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lucila La Tora Villar
Notas relacionadas
Escándalo total: La Tora y Furia se cruzaron con acusaciones de cuernos y frases letales
La ostentosa joya que lució Antonela Roccuzzo en las calles de Nueva York: ¿cuánto vale?
El truco de tirar vinagre en los pisos de casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar