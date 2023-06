La desesperación y la ética del vientre subrogado: ¿Qué sos capaz de hacer por amor? 

¿De qué trata exactamente "Madre de Alquiler"?

La serie narra la historia de Yeni, una joven con dificultades económicas cuyo padre se encuentra en prisión. En un intento desesperado por salvarlo, Yeni acepta convertirse en madre subrogada para una influyente familia de empresarios mexicanos, tras ser tentada por Victoria, la matriarca de la familia.

Yeni se somete a un extenuante tratamiento de fertilización in vitro y, finalmente, da a luz. Sin embargo, su vida se desmorona cuando se despierta en un banco de un parque y le entregan un bebé con discapacidad física. Años más tarde, el destino la llevará de vuelta a ese crucial momento, desentrañando los secretos ocultos y descubriendo la verdad detrás de lo sucedido.

Una pregunta recurrente entre el público es si "Madre de Alquiler" está basada en hechos reales. A diferencia de otras aclamadas producciones de Netflix, como "Poco ortodoxa", "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" y "Orange Is The New Black", que se inspiraron en historias reales, la telenovela creada y dirigida por Aida Guajardo NO se basa en eventos verídicos.

A pesar de no estar basada en hechos reales, la serie ha logrado cautivar a los espectadores con su trama emocionante y su elenco talentoso. "Madre de Alquiler" ha destacado por abordar temas sensibles y profundos, explorando los sacrificios que algunas personas están dispuestas a hacer en aras del amor y la familia.

Con su éxito arrollador en Netflix, "Madre de Alquiler" se ha convertido en un referente de la producción de contenido original en la plataforma, atrayendo tanto a espectadores ávidos de dramas cautivadores como a aquellos interesados en reflexionar sobre las complejidades del ser humano y las decisiones que tomamos en situaciones límites.

La serie continúa ganando popularidad a medida que más personas se sumergen en su apasionante trama, dejando a los espectadores expectantes por cada nuevo episodio. "Madre de Alquiler" ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento y se perfila como uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos tiempos.