Mercurio retrógrado
HORÓSCOPO

La diferencia entre Mercurio retrógrado y Mercurio directo: cómo cambia tu energía y tus vínculos

Mercurio retrógrado no siempre aparece: cuando avanza directo, la energía se siente distinta. Descubrí cómo cambia tu comunicación y tus decisiones.

Mercurio retrógrado: revisar

Mercurio retrógrado: revisar, repensar, rehacer. Foto:Mercurio retrógrado vs. Mercurio directo/Internet.

Mercurio es el planeta que, en astrología, gobierna la comunicación, el pensamiento y los intercambios. Tres veces al año (a veces cuatro), desde nuestra perspectiva en la Tierra, parece retroceder: es lo que conocemos como Mercurio retrógrado. Cuando esto pasa, la sensación es que todo lo vinculado a mensajes, viajes y acuerdos se vuelve más lento o se complica.

Marte y Saturno se enfrentan: cuando el deseo no basta, hay que sostener. Foto: Astrología/Ideogram

En cambio, cuando Mercurio avanza en su movimiento habitual, hablamos de Mercurio directo. Esa es la etapa en la que las conversaciones fluyen, los planes se concretan más fácilmente y la mente se siente despejada. No es magia: es un cambio energético que muchos perciben en su vida cotidiana.

¿Qué pasa durante Mercurio retrógrado?

Durante el retrógrado, es común que se repitan situaciones del pasado: mensajes de personas que no esperabas, errores técnicos, malentendidos. La invitación de esta etapa no es frustrarse, sino revisar, repensar y rehacer. Es como un semáforo en amarillo: no es que no puedas avanzar, pero te pide atención y cuidado extra.

Muchos lo viven como un tiempo para cerrar conversaciones pendientes o ajustar detalles en proyectos antes de lanzarlos.

¿Y qué cambia con Mercurio directo?

Cuando Mercurio está directo, la energía mental se ordena y las decisiones parecen más claras. Es como si la señal de wifi volviera a full después de días intermitentes: las palabras llegan, las ideas fluyen, las respuestas se reciben a tiempo.

Es el momento ideal para iniciar proyectos, firmar contratos, tener conversaciones importantes y planificar viajes. Lo que se empieza en este período suele avanzar con menos tropiezos.

image
Mercurio directo: conversaciones que fluyen y decisiones claras. Foto: Internet.

Cómo identificar en qué etapa estás

No hace falta memorizar las fechas (aunque tenerlas a mano ayuda). Prestá atención a tu día a día:

  • Si notás repeticiones, demoras y necesidad de revisar cosas, probablemente estés en retrógrado.

  • Si todo fluye y se concreta, es más probable que Mercurio esté directo.

Signos que más lo sienten

  • Géminis: regido por Mercurio, vive ambas etapas con intensidad.

  • Virgo: otro signo bajo su influencia directa; nota rápido los cambios en su rutina y comunicación.

  • Libra: en retrógrado siente más dudas; en directo, más armonía en sus vínculos.

Preguntas frecuentes

¿Mercurio retrógrado siempre es negativo?

No. Es un tiempo para ajustar y reflexionar, no para detenerse por completo.

¿Cuándo es mejor iniciar un proyecto?

En Mercurio directo, aunque si ya empezó en retrógrado, podés usar ese tiempo para pulirlo.

