La diferencia entre Mercurio retrógrado y Mercurio directo: cómo cambia tu energía y tus vínculos

¿Y qué cambia con Mercurio directo?

Cuando Mercurio está directo, la energía mental se ordena y las decisiones parecen más claras. Es como si la señal de wifi volviera a full después de días intermitentes: las palabras llegan, las ideas fluyen, las respuestas se reciben a tiempo.

Es el momento ideal para iniciar proyectos, firmar contratos, tener conversaciones importantes y planificar viajes. Lo que se empieza en este período suele avanzar con menos tropiezos.

image Mercurio directo: conversaciones que fluyen y decisiones claras. Foto: Internet.

Cómo identificar en qué etapa estás

No hace falta memorizar las fechas (aunque tenerlas a mano ayuda). Prestá atención a tu día a día:

Si notás repeticiones, demoras y necesidad de revisar cosas, probablemente estés en retrógrado.

Si todo fluye y se concreta, es más probable que Mercurio esté directo.

Signos que más lo sienten

Géminis : regido por Mercurio, vive ambas etapas con intensidad.

Virgo : otro signo bajo su influencia directa; nota rápido los cambios en su rutina y comunicación.

Libra: en retrógrado siente más dudas; en directo, más armonía en sus vínculos.

Preguntas frecuentes

¿Mercurio retrógrado siempre es negativo?

No. Es un tiempo para ajustar y reflexionar, no para detenerse por completo.

¿Cuándo es mejor iniciar un proyecto?

En Mercurio directo, aunque si ya empezó en retrógrado, podés usar ese tiempo para pulirlo.