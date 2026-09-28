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"No queríamos": un amigo de Tomás contó cómo fue el ataque que terminó con el joven asesinado

Nicolás, de 25 años, estuvo junto a Tomás Ezequiel Rojas durante la madrugada en la que murió de un piedrazo. En diálogo con A24, reconstruyó el momento en que un grupo de jóvenes los habría increpado y luego atacado.

No queríamos quilombo: el amigo de Tomás contó cómo fue el ataque que terminó con el joven asesinado en Ezeiza

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Nicolás, de 25 años, había estado con él durante buena parte de esa madrugada y fue uno de los testigos del episodio. En diálogo con A24, contó cómo fue la secuencia y aseguró que el grupo intentó evitar la pelea antes de que uno de los jóvenes arrojara una piedra contra ellos.

La noche había comenzado con un grupo de amigos que salió a bailar

Según relató Nicolás, habían organizado la salida para ir juntos al boliche Egipto. Durante la noche, Tomás comenzó a sentirse mareado, por lo que Nicolás, él y otro amigo decidieron salir del lugar. Uno de los integrantes del grupo permaneció adentro.

Después de encontrarse nuevamente, los jóvenes comenzaron a caminar hacia la estación para tomar el transporte que los llevaría de regreso a Cañuelas. Fue durante ese trayecto cuando, de acuerdo con el relato de Nicolás, se encontraron con otro grupo de jóvenes.

El amigo de Tomás contó que eran alrededor de cuatro o cinco personas y que, al verlos, comenzaron a gritarles y a amenazarlos. Ante esa situación, decidieron no responder y continuar caminando para evitar que el episodio pasara a mayores.

El grupo intentó alejarse, pero la situación volvió a escalar

Nicolás aseguró que, pese a que ellos siguieron caminando, los jóvenes comenzaron a acercarse y finalmente corrieron hacia el grupo. Según su relato, uno de los agresores atacó a uno de sus amigos y entonces decidieron intervenir para separarlos.

“Nosotros no queríamos quilombo con nadie”, explicó al reconstruir el momento. El amigo de Tomás señaló que mientras intentaban alejarse, Tomás también intervino para ayudar a separar a los demás. Fue entonces cuando, según su testimonio, uno de los jóvenes tomó una piedra de gran tamaño y la arrojó hacia ellos.

Un piedrazo impactó en la cabeza de Tomás y lo dejó inconsciente

Nicolás contó que la piedra pasó muy cerca de su cabeza, pero terminó golpeando a Tomás en la parte posterior de la cabeza. El impacto hizo que el joven cayera y quedara inconsciente.

“Le pegó atrás de la cabeza y quedó desmayado”, relató su amigo a A24. A partir de ese momento, quienes estaban junto a él pidieron asistencia y poco después llegaron efectivos policiales y una ambulancia.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la estación de tren, a unas 15 cuadras del boliche. Allí quedó tendido Tomás hasta que fue trasladado para recibir atención médica, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Nicolás aseguró que no conocían a los jóvenes que los atacaron

Nicolás sostuvo que ellos no conocían a los jóvenes que los increparon y que, de acuerdo con lo que pudo reconstruir, el conflicto habría comenzado dentro del boliche y continuado una vez que ambos grupos se encontraron en el exterior.

También señaló que este tipo de enfrentamientos pueden ocurrir a la salida de los boliches, aunque remarcó que en este caso la situación terminó de una manera que nadie esperaba.

Según explicó, ambos se habían conocido esa misma noche, cuando se encontraron en la casa de un amigo antes de salir a bailar.

Cuatro personas fueron detenidas por el crimen

Tras el ataque, la investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y otros elementos reunidos por los investigadores. Según se informó, cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa.

La investigación busca determinar cómo se inició la pelea y establecer quién arrojó la piedra que impactó contra Tomás. El episodio es investigado como un homicidio y la Justicia continúa trabajando para reconstruir toda la secuencia.

En pocas palabras

  • Investigan crimen: Hallan al joven Tomás Ezequiel Rojas asesinado de un piedrazo tras salir de un boliche en Ezeiza.
  • Versión del amigo: Nicolás, presente en el hecho, relata que intentaron evitar la pelea, pero fueron agredidos por otro grupo.
  • Detenidos: Cuatro personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por el homicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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