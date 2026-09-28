ANSES sube jubilaciones y AUH en octubre 2026: las cifras netas de cobro

¿Cuánto cobra una familia por la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben un monto bruto actualizado de $156.634 por hijo. Tras aplicarse la retención obligatoria del 20% ($31.327), el cobro de bolsillo neto queda en $125.307.

A este ingreso se le adiciona de forma automática la prestación de la Tarjeta Alimentar, la cual varía según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con 1 hijo (o Asignación por Embarazo): $125.307 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 en mano .

Familias con 2 hijos: $250.614 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 en mano .

Familias con 3 o más hijos: $375.921 (AUH neta de 3 hijos) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 en mano.

ANSES confirmó el monto total de la AUH y Tarjeta Alimentar

¿Cómo acceder al cobro del 20% retenido acumulado durante el año?

El 20% retenido en forma mensual por la ANSES ($31.327 mensuales según los valores vigentes) se liquida de manera acumulada una vez al año. Para habilitar dicho pago, el titular de la AUH debe cumplir con la presentación de la Libreta Asignación Universal.

El trámite certifica la asistencia escolar regular de los menores de edad y el cumplimiento del esquema de vacunación obligatoria y controles de salud correspondientes.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes para jubilados que no superan el haber mínimo y titulares de asignaciones sociales se ejecuta según la terminación del DNI: