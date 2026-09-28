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ANSES sube jubilaciones y AUH en octubre 2026: las cifras netas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un incremento del 1,7% en los haberes mínimos de jubilados y aumentará los montos de la Asignación Universal por Hijo junto con la Tarjeta Alimentar en octubre.

ANSES sube jubilaciones y AUH en octubre 2026: las cifras netas de cobro

ANSES sube jubilaciones y AUH en octubre 2026: las cifras netas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización previsional y de asignaciones para octubre de 2026 con un incremento del 1,7%. De esta manera, el haber mínimo de los jubilados pasará a $435.919,96 en bruto (con la posibilidad de elevarse a $505.919,96 en mano si se ratifica el bono de $70.000), mientras que una familia con un hijo titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirá $125.307 de bolsillo netos por la prestación más $72.250 directos de Tarjeta Alimentar, sumando un total mensual de $197.557 en mano.

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¿De cuánto es el haber mínimo para jubilados de ANSES en octubre de 2026?

La jubilación mínima de ANSES registra una suba del 1,7% sobre los $428.633,20 percibidos en septiembre. Esto equivale a un incremento directo de $7.286,76, lo que fija el haber base en $435.919,96.

Si el Poder Ejecutivo ratifica la entrega del bono extraordinario de $70.000 -el cual no sufrió variaciones respecto a los meses anteriores-, el ingreso consolidado para el sector pasivo que percibe el haber mínimo alcanzará la cifra total de $505.919,96.

Por su parte, la jubilación máxima pasa de $2.884.295,54 a $2.933.328,56, lo que implica una diferencia de $49.033,02 en comparación con el período previo.

¿Cuánto cobra una familia por la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben un monto bruto actualizado de $156.634 por hijo. Tras aplicarse la retención obligatoria del 20% ($31.327), el cobro de bolsillo neto queda en $125.307.

A este ingreso se le adiciona de forma automática la prestación de la Tarjeta Alimentar, la cual varía según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con 1 hijo (o Asignación por Embarazo): $125.307 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 en mano.

  • Familias con 2 hijos: $250.614 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 en mano.

  • Familias con 3 o más hijos: $375.921 (AUH neta de 3 hijos) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 en mano.

ANSES confirmó el monto total de la AUH y Tarjeta Alimentar

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¿Cómo acceder al cobro del 20% retenido acumulado durante el año?

El 20% retenido en forma mensual por la ANSES ($31.327 mensuales según los valores vigentes) se liquida de manera acumulada una vez al año. Para habilitar dicho pago, el titular de la AUH debe cumplir con la presentación de la Libreta Asignación Universal.

El trámite certifica la asistencia escolar regular de los menores de edad y el cumplimiento del esquema de vacunación obligatoria y controles de salud correspondientes.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes para jubilados que no superan el haber mínimo y titulares de asignaciones sociales se ejecuta según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026

  • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • Ajuste Previsional: La ANSES actualizó haberes jubilatorios y asignaciones un 1,7% en octubre de 2026.
  • Cobros AUH: Una familia tipo con un hijo recibirá $125.307 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar.
  • Cronograma de Pagos: Los haberes se acreditarán según la terminación del DNI, comenzando el 8 de octubre con DNI terminados en 0.
Resumen generado por Thinkindot AI
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