"¿Está quedando pelada?": descubren que la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético

Qué dijo Moria Casán sobre la China Suárez

En medio del escándalo por el retoque estético, Moria Casán se sumó a la conversación y recordó el momento en que entrevistó a la China a fines del año pasado. Todo surgió después de las declaraciones de Wanda Nara sobre el “aroma” de la actriz, que generaron una ola de especulaciones en las redes.

En su programa La mañana con Moria (El Trece), la diva lanzó: “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?”.

Sobre su propia experiencia, Moria aseguró: “La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”. Sin dar nombres, agregó: “En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba”.

La conductora fue más allá y contó anécdotas de bailarines que se quejaron por olores “nauseabundos, medio cloacales y medio fish (pescado)” en otras figuras del ambiente.