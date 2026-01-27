"¿Está quedando pelada?": descubren que la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético
En las últimas horas, se supo que la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y generó revuelo en las redes sociales. Mirá la foto.
La China Suárez se encuentra en Turquía junto a Mauro Icardi mientras él cumple con sus compromisos en el Galatasaray, y sorprendió en las redes sociales al compartir una foto en un centro de implantes capilares.
De inmediato, sus seguidores comenzaron a analizar los cambios en la actriz, y notaron que se habría borrado una cicatriz que tenía en la frente.
Esto generó un enorme revuelo entre los usuarios, que no dudaron en opinar acerca del retoque de la actriz y sus posibles problemas de caída del cabello.
“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron algunos de los comentarios en X acerca de la China.
Qué dijo Moria Casán sobre la China Suárez
En medio del escándalo por el retoque estético, Moria Casán se sumó a la conversación y recordó el momento en que entrevistó a la China a fines del año pasado. Todo surgió después de las declaraciones de Wanda Nara sobre el “aroma” de la actriz, que generaron una ola de especulaciones en las redes.
En su programa La mañana con Moria (El Trece), la diva lanzó: “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?”.
Sobre su propia experiencia, Moria aseguró: “La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”. Sin dar nombres, agregó: “En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba”.
La conductora fue más allá y contó anécdotas de bailarines que se quejaron por olores “nauseabundos, medio cloacales y medio fish (pescado)” en otras figuras del ambiente.