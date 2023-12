La durísima decisión que tomó Yanina Latorre y cambia su vida: "No voy a..."

En sus declaraciones, Latorre expresó su descontento con las devoluciones recibidas por parte del jurado, calificándolas de "injustas". Su malestar se acentuó al considerar que su hija podría enfrentar la eliminación en la gala del 19 de diciembre. "Me parece todo injusto", puntualizó la panelista, dejando en claro su posición firme ante la situación.

La contundencia de sus palabras se evidenció al afirmar tajantemente: "No voy a ir más, no me interesa". Esta determinación parece ser el desenlace de la controversia desatada tras sus comentarios dirigidos a Pampita, lo que ha generado una tensión evidente en el ambiente del programa y en el entorno mediático.

La decisión de Yanina Latorre con respecto al "Bailando 2023" no solo marca su desvinculación del show de baile más popular de la televisión, sino que también añade un nuevo capítulo a la serie de enfrentamientos y disputas que han marcado su trayectoria en los medios de comunicación.