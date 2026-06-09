Yanina Latorre apuntó contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat terminó en el centro de la polémica

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En ese contexto, la panelista expresó: "Lo mejor es que el artista no manifieste su opinión públicamente porque se te termina politizando la carrera y a veces, dejás de facturar", una frase que rápidamente generó debate entre quienes compartían su mirada y quienes la cuestionaban.

Más adelante, profundizó sobre el tema y sostuvo: "Igual ella siempre estuvo comprometida con la parte política, pero desde que está con Pedro Rosenblat todo como que se exacerbó. Tiene una fogoneadita. Igual él me cae bien, es un chico inteligente y coherente".

Sus palabras no pasaron inadvertidas y tuvieron una inmediata repercusión en las redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus declaraciones como una mirada machista hacia la cantante, cuestionando que atribuyera parte de su posicionamiento político a la influencia de su pareja.

De todas maneras, Yanina Latorre también destacó en varias oportunidades el talento, el carisma y la capacidad de convocatoria de Lali Espósito, dejando en claro que sus observaciones estuvieron vinculadas exclusivamente a la exposición política de la artista y no a su éxito profesional ni al fuerte respaldo que recibe de su público.

Lali Espósito en River Plate

Cuántos fanáticos vieron a Lali Espósito en River Plate este fin de semana

Lali Espósito hizo historia en su debut en River Plate con dos funciones completamente agotadas en tiempo récord, reuniendo a más de 160.000 personas en un fin de semana que marcó un antes y un después en la música argentina. Con una puesta en escena de alto impacto y una entrega total, convirtió el Monumental en la consagración definitiva de una carrera que viene construyendo desde hace más de diez años.

El espectáculo fue el resultado de meses de planificación, con una preproducción intensa y un concepto artístico integral que atravesó cada aspecto del show: desde la narrativa visual hasta la escenografía, todo alineado con la propuesta de “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”.

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Acompañada por banda, elenco de bailarines y actores, y un equipo creativo encabezado por Denise De la Roche en coreografía, Maru Venancio en vestuario, Juan Giménez Kuj en dirección musical y Lautaro Espósito en dirección general, LALI presentó un show de nivel internacional en el estadio más grande del país.

El entorno del Monumental también fue parte de la experiencia: color, banderas, remeras y una marea de fanáticos que convirtió cada ingreso en un ritual colectivo. Durante más de tres horas, el repertorio recorrió toda su carrera con momentos de pop, rock y emoción, con temas como “LOKURA”, “Obsesión”, “SEXY”, “2 Son 3”, “Disciplina” y “N5”, además del filo rockero de “Pendeja”.

Las sorpresas no faltaron: DILLOM apareció para “33”, MIRANDA! se sumó en “Mejor Que Vos” y DUKI hizo estallar el estadio con “Plástico”. El momento internacional llegó con Kylie Minogue, quien compartió escenario en “Can't Get You Out Of My Head” y “Padam Padam”.

Con estos shows, LALI reafirmó su crecimiento artístico tras su paso por Vélez en 2025, donde hizo cinco fechas sold out y presentó el disco más reproducido del año en Argentina. River terminó de sellar una etapa de expansión que la ubica entre las figuras centrales del pop en español.