La fuerte reacción de Mario Pergolini a la desvinculación de Ibarra en Boca

"Chau Ibarra... Otro ídolo triturado. Gracias por intentarlo", escribió Pergolini que agregó la fecha de estadía del Negro dirigiendo al primer equipo. Vale recordar que tras la salida de Sebastián Battaglia, el ex vice del club también realizó una publicación similar para despedir a otro de los referentes importantes de la historia de ese club que no se fue en buenos términos.

Ibarra llegó este martes muy temprano al predio que el club posee en Ezeiza para despedirse del plantel profesional que seguirá entrenando bajo las órdenes de Mariano Herrón, DT interino.

Boca busca nuevo entrenador y el primero de la lista sería Gerardo Martino.

Mario Pergolini cargó de nuevo contra la dirigencia de Boca: "Si hacés 15 mil socios nuevos..."

En año eleccionario, Mario Pergolini volvió a meterse en la disputa con la actual dirigencia de Boca. ¿El motivo? El exvicepresidente de esta gestión, que renunció en 2021 enemistado con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, cargó contra la actual Comisión Directiva por los pasacalles que se vieron en las inmediaciones de la Bombonera el domingo pasado a raíz de la clausura de la tercera bandeja sur.

El conductor utilizó su cuenta de Instagram para expresarse y publicó un comentario: "Y, ya que estamos, es bueno saber que si hacés 15 mil socios nuevos... y no hay 15 mil lugares más... podés poner los pasacalles que quieras, pero hacerse cargo de eso estaría más honesto".

Sus dichos tienen que ver con las pancartas que aparecieron el domingo pasado con mensajes que apuntaban de lleno contra la anterior junta directiva por la clausura de la tribuna por parte de la Fiscalía especializada en Eventos Masicos. "Le hicieron daño al club desde adentro, ahora le hacen mal desde afuera", sostenía uno, mientras que otro cercano agregaba: "No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen daño al socio".

El día anterior, Pergolini había utilizado el mismo medio para desmentir una información de un medio que aseguraba que se sumará a la oposición de cara a las elecciones de fin de año. "Todo muy bonito, pero esto no es verdad. Hablo con todos porque así debe ser. Creo en el consenso y escuchar a todos. Pero solo de la unión de los que realmente quieren al club saldrá una alternativa creíble y confiable. Entiendo que algunos, oficialistas y oposiciópon, están creando algo así como 'ellos' o 'nosotros', pero no me parece que deba ser así", aclaró.