La incontrolable crisis de Ema en Gran Hermano: pánico, gritos y hasta náuseas

Ema descubrió un gorgojo en una paquete de harina y no pudo contener el asco. Comenzó a los gritos, con él estaba Florencia que le quiso explicar que no pasaba nada, pero no fue suficiente.

En escena apareció el Chino que fue a ver por qué tantos gritos, Ema no dejaba de alterarse: “Debe estar ahí con toda su familia, eso no vive solo”, dijo causando gracia en los demás participantes que no podían creer su reacción.

Ema revisó los bowls en los que habían puesto la harina, y al ver que estaba colmado de bicho volvió a gritar “está lleno” y se alejó raudamente del lugar.