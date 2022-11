La increíble confesión de Alberto Samid: "Estar preso es extraordinario"

Y Samid sorprendió con su revelación. "Fue extraordinario, lo mejor de mi vida. Yo he pasado por todo, me faltaba esa. Fui presidente de un club de fútbol, asesor presidencial, diputado provincial, empresario, tuve 400 negocios, me faltaba esa...", dijo inicialmente.

"He visto películas de las cárceles, pero pasarlo en carne propia es extraordinario. La pasas fulero pero te queda una experiencia extraordinaria después cuando te vas. Es maravilloso", agregó para sorpresa de los oyentes.

Cuando le preguntaron si volvería a prisión, dejo clara su postura.

"Es un momento feo, pero no volvería ni 10 segundos más", concluyó.

La causa judicial por la que Samid fue detenido

Alberto Samid fue considerado por la Justicia miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del '90. Su detención ocurrió luego de que se ausentara sin permiso a varias audiencias del juicio oral y se escapara a Belice, donde finalmente fue detenido en abril de 2019.

Sin embargo, a los pocos meses se le otorgó la prisión domiciliaria ya que los forenses que realizaron el estudio confirmaron que sufre de afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes y un severo cuadro de estrés.