Atentado a Cristina Kirchner: "Fue un montaje", el duro análisis de un ex agente de la CIA

Y añadió: "A mi me llama la atención porque una persona con la trayectoria de este señor que no es un santo, había tenido problemas con la justicia.. .No quiero que este señor puede olvidarse de cargar o activar la pistola para poder llevar a cabo el magnicidio. Creo que no lo hizo deliberadamente. Creo que no estaba ahí para hacer un magnicidio sino para hacer la apariencia de un magnicidio".

Recordemos que la diputada por Santa Fe, Amalia Granata, fue la primera en poner en duda el hecho y anoche hizo lo propio el periodista Jorge Lanata, del Trece.

"Creo que es un movimiento político que envuelve a personas de mucho poder que planificaron esto, que planificaron la reacción después del acto inmediatamente. El hecho de que se hayan convocado manifestaciones nacionales en todas las ciudades por el Presidente Fernández me luce que fue una reacción planificada, porque ocurrió inmediatamente. Eso no se puede planificar de un día para otro con una concurrencia y la participación ciudadana que hubo a nivel nacional", remató Guillermo Cueto.

Embed

Brenda Uliarte, la novia del agresor de Cristina Kirchner, es estrella porno y se hace llama Ámbar

Brenda Uliarte, la novia del agresor de Cristina Kirchner, es estrella porno y se hace llama Ámbar, así lo reveló la investigación periodística que hicieron anoche en el ciclo de Jorge Lanata, Periodismo para todos.

Recordemos que la joven, en el marco del atentado contra Cristina Kirchner, la novia de Fernando Sabag Montiel fue detenida este domingo por la noche.

Antes de este hecho, lo llamativo fue el vivo que hizo Brenda Elizabeth Uliarte por Instagram mientras era buscada por la Policía. Allí se refirió a la corrupción en la política, a Javier Milei, y a su relación con el agresor.

En el programa Periodismo Para Todos revelaron que la novia de Fernando Sabag Montiel con el nombre de Ámbar o Sasha Demon vendía contenido erótico. Brenda, según revelaron, estaba en páginas como el sitio OnlyFans y también en páginas pornos como Xvideos.

Embed

Atentado a Cristina Kirchner: las frases que dejó la novia de Fernando Sabag Montiel antes de ser detenida

"No hay reconciliación con los corruptos. No, chicos. Basta de corrupción, sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción”, expresó Brenda Elizabeth Uliarte en sus primeras declaraciones.

Consultada por uno de los usuarios sobre el uso de las redes, la chica de 23 años aprovechó para despegarse del accionar de su pareja: “Esa es la privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Entienden? Él tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos, manejándonos y viendo qué hacemos. No”.

Y siguió: “Lo que dijo Javier Milei, que los políticos no tendrían que tener más derecho que los civiles, es cierto. Estoy muy de acuerdo”, opinó al hacer referencia a unas declaraciones del diputado libertario, sobre que “los políticos no tienen privilegios sobre el resto de los argentinos de bien”.

Los mensajes que leyó Brenda Uliarte sobre el accionar de su novio

“El chorro de agua se vio claro”, dijo, al leer uno de los comentarios que le aparecían en el sector inferior de la pantalla de su dispositivo. Acto seguido, respondió: “Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?”.

“Y le cambiaron la pistola por una de verdad y ahora se come este bardo”, fue lo último que alcanzó a replicar Uliarte, sobre los textos que le enviaban antes del cierre de la transmisión.