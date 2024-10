La insólita revelación de Franco Colapinto sobre lo que le cuesta hacer arriba del auto

Antes de llegar a donde está hoy, dio una entrevista en la que reveló que no es tan bueno arriba del auto.

Hay algo que a Colapinto le cuesta hacer y que muchos se van a sentir reflejados: estacionar.

“Soy un desastre, voy para adelante para atrás no”, dijo que era muy malo estacionando.

“Es que no manejo, no me gusta manejar en la calle. Yo siempre pido que me lleven”, indicó y admitió que en nuestro país suele subirse al volante pero en Europa suele llamar a remises y autos por aplicaciones.