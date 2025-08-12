En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
A24
¿Estafa?

La insólita revelación que una periodista sobre ChatGPT que nadie conocía

La historia detrás del falso pago a ChatGPT que reveló una periodista. Enterate.

La insólita revelación que una periodista sobre ChatGPT que nadie conocía

Una insólita situación se vivió en el ciclo Otra mañana, cuando periodista de A24 afirmó en vivo que el famoso asistente de inteligencia artificial ChatGPT “funciona mejor” si recibe una recompensa.

Leé también El duro motivo por el que Gonzalo Heredia se alejó de su madre: "Ella fue abandonada..."
Gonzalo Heredia contó cómo fue la dura historia de su mamá: La abandonaron en un potrero cuando...

Según relató, ella le había dado una orden y le prometió pagarle 50 dólares a cambio de mejores resultados. “Es mejor si lo recompensás, trabaja mucho. Por ejemplo, le decís: ‘Tomá todo el tiempo que necesites, hacelo bien y cuando termines te voy a pagar 50 dólares’. Lo hace mejor, mucho mejor si das recompensa. Pero no se lo pagás”, explicó con total seguridad.

La declaración despertó todo tipo de reacciones y no tardaron en ponerla a prueba. Al final, la misma periodista terminó reconociendo que no existe forma alguna de pagarle a ChatGPT, y que el truco no es más que un mito. “Es una mentirosa”, ironizó Antonio Laje, entre risas.

Incluso agregó otro “consejo” igual de curioso: según ella, también se puede lograr un mejor desempeño si se le ofrece “algo de cariño”, como agradecerle con un “muchísimas gracias” o un “te quiero”.

Aunque la historia terminó siendo una humorada, el momento ya comenzó a viralizarse.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
A24
Notas relacionadas
Cómo actualizar WhatsApp y desbloquear opciones ocultas en tu celular antes que otros
Furor en Netflix por esta serie breve de tan solo 4 episodios que está conquistando a todos
Dario Barassi escrachó a Wanda Nara en su llegada a México: "llegó acompañada"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar