La insólita revelación que una periodista sobre ChatGPT que nadie conocía

Según relató, ella le había dado una orden y le prometió pagarle 50 dólares a cambio de mejores resultados. “Es mejor si lo recompensás, trabaja mucho. Por ejemplo, le decís: ‘Tomá todo el tiempo que necesites, hacelo bien y cuando termines te voy a pagar 50 dólares’. Lo hace mejor, mucho mejor si das recompensa. Pero no se lo pagás”, explicó con total seguridad.