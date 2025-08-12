Una insólita situación se vivió en el ciclo Otra mañana, cuando periodista de A24 afirmó en vivo que el famoso asistente de inteligencia artificial ChatGPT “funciona mejor” si recibe una recompensa.
Según relató, ella le había dado una orden y le prometió pagarle 50 dólares a cambio de mejores resultados. “Es mejor si lo recompensás, trabaja mucho. Por ejemplo, le decís: ‘Tomá todo el tiempo que necesites, hacelo bien y cuando termines te voy a pagar 50 dólares’. Lo hace mejor, mucho mejor si das recompensa. Pero no se lo pagás”, explicó con total seguridad.
La declaración despertó todo tipo de reacciones y no tardaron en ponerla a prueba. Al final, la misma periodista terminó reconociendo que no existe forma alguna de pagarle a ChatGPT, y que el truco no es más que un mito. “Es una mentirosa”, ironizó Antonio Laje, entre risas.
Incluso agregó otro “consejo” igual de curioso: según ella, también se puede lograr un mejor desempeño si se le ofrece “algo de cariño”, como agradecerle con un “muchísimas gracias” o un “te quiero”.
Aunque la historia terminó siendo una humorada, el momento ya comenzó a viralizarse.