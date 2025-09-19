La punzante chicana de la China Suárez a Benjamín Vicuña tras la foto de sus hijos en el colegio de Turquía

Embed

"’Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados’”, leyó el comunicador que le confió la China en un claro palito que estaría dirigo al actor chileno y que además la acriz le mencionó en su mensaje a otras personas famosas en particular que prefirió no revelar.

Los tres menores fueron inscriptos en The British International School of Istanbul, una institución reconocida por su nivel académico y prestigio internacional.

El plan de estudios del establecimiento, según su portal oficial web, incluye enseñanza en cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. Además, ofrece una formación integral con materias como alfabetización, matemáticas, ciencias, arte, informática, diseño tecnológico, geografía, historia, música y educación física.

La decisión de la China de instalarse con sus tres hijos en Turquía por Mauro Icardi y modificar la vida de sus niños generó gran repercusión y muchas críticas en las redes. No obstante, la actriz se muestra cada vez más a gusto en ese país y enamoradísima del ex de Wanda Nara.

Cuál fue el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos

El conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña surgió cuando el chileno revocó el permiso para que sus hijos Magnolia y Amancio viajaran a Turquía con la mamá que quería acompañar a su actual novio, Mauro Icardi.

La actriz había llevado a sus tres hijos, incluyendo a Rufina, a Estambul y los inscribió en un colegio turco sin que Vicuña fuera informado ni estuviera de acuerdo, lo cual generó sorpresa e indignación en el actor chileno.

Vicuña expresó que la decisión debía ser tomada de manera conjunta y consideró iniciar acciones legales por esta situación, mientras que Suárez afirmó que sus hijos viven principalmente con ella y que están adaptados y felices en la nueva escuela turca.

La actriz también lanzó un durísimo posteo contra su ex pareja donde lo llamó varias veces "el papá del año" a pura ironía y entraron en un fuerte conflicto mediático que con el correr de las semanas se fue desde lo mediático aunque la tensión aún sigue presente entre los dos.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló la actriz en uno de los pasajes del extenso y escandaloso posteo que publicó en julio contra Benjamín Vicuña.