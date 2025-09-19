Pampita borró a La China Suárez de una campaña y se quedó con un contrato millonario

Más tarde, fue Yanina Latorre quien recurrió al archivo y mostró que la China había ocupado ese lugar durante varios años. Además, exhibió la última sesión fotográfica que Pampita realizó para la firma, consolidando su desembarco como nueva imagen de la marca.

¿Quién es el verdadero amor de Pampita?

Pampita y Martín Pepa lograron reconciliarse luego de un tiempo de distanciamiento, una pausa que les sirvió para reflexionar sobre su vínculo.

La conductora comentó que durante ese período ambos se extrañaron y crecieron como pareja, y que finalmente retomaron la relación tras una charla honesta. Además, resaltó que Martín tomó la decisión de viajar al país para acompañarla, gesto que consolidó el reencuentro y abrió una nueva etapa para los dos.

En Intrusos (América TV) detallaron que, aunque Pampita se muestra muy bien con el polista, aparece un hombre que la coloca en una encrucijada sentimental. ¿De quién se trata? De Cochito López.

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron que el 9 de agosto Carolina visitó al piloto de automovilismo en su casa de un barrio cerrado, y que todos se enteraron porque él debió acercarse a la garita de seguridad para asistirla, ya que el auto de la modelo no tenía el seguro vigente.

Ese encuentro con Cochito López habría ocurrido justo en momentos en que la modelo y conductora estaba retomando su relación a la distancia con Martín Pepa.

Según trascendió, Pampita estaría debatiéndose entre continuar con el polista o dejarse conquistar por el piloto, quien desde hace tiempo estaría interesado en ganarse el corazón de la diosa de las pasarelas.

¿Quién es Cochito López, el piloto que se vincula con Pampita?

José María “Cochito” López es un reconocido piloto de automovilismo argentino, varias veces campeón en categorías nacionales e internacionales. De gran trayectoria deportiva, ha competido en el automovilismo europeo y en pruebas de resistencia, ganando prestigio por su talento y constancia en las pistas. Su nombre comenzó a circular en el mundo del espectáculo cuando fue señalado como alguien interesado en conquistar a Pampita. Según versiones, la modelo lo habría visitado en su casa de un barrio privado, en medio de rumores que lo ubican como un tercero en discordia en la relación entre la conductora y Martín Pepa.

¿Quién es Martín Pepa, el actual novio de Pampita?

Martín Pepa es un ex polista argentino y empresario que desde fines de 2024 mantiene una relación con Pampita, vínculo que atravesó una breve separación pero que hoy sigue en pie tras la reconciliación. Nacido en La Pampa y de perfil bajo, se desempeña como mano derecha del magnate australiano James Packer, lo que lo lleva a dividir su vida entre Estados Unidos y Argentina. Su acercamiento con Pampita surgió a través de amigos en común y se hizo público después de recordarse un viaje de egresados compartido en el pasado.