Luis Ventura reaccionó a la reaparición de Silvia D'Auro y le tiró un dardo a Jorge Rial: "Sé todo".

En ese mismo tono, agregó: “Me comí un montón de palos por cosas que no hice, o que me revolearon después, pero forma parte de la elección de cada uno en su momento. No me voy a hacer el bobo de mirar para otro lado y decir ‘no lo viví’, porque vivido está”.

Luego, Ventura se refirió a su vínculo con la hija mayor de Rial y reveló: “Les deseo la mejor de las suertes y que Dios los bendiga”, confirmando que también había cortado relación con Morena. Finalmente, recordó su enfrentamiento legal con el conductor: “Jorge hace algunos meses me hizo una denuncia donde teóricamente yo hice un aprovechamiento psiquiátrico de una de sus hijas, cuando fue todo lo contrario”.

Cómo fue la historia de amor entre Jorge Rial y Marianela Mirra

Jorge Rial sorprendió al contar que Marianela Mirra mantenía una relación con José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina y actualmente detenido en el penal de Ezeiza.

Tras ese fuerte dato que lanzó desde su programa Argenzuela (C5N), Luis Ventura salió al cruce y expuso cómo en su momento Rial habría intentado seducir a Mirra.

"Acá sigo de pie, cuando quieras vení a buscarme, estoy", expresó Ventura en A la tarde (América TV), antes de explicar cómo, según él, se manejaba el conductor con su entorno.

"Maltrató no sólo a este programa sino a gente de nuestra productora. Es un sistema de ataco para que no hablen. ¿Por qué saltó lo de Marianela? Era para tapar esto (por los chats de Morena Rial por la causa de robo), la que se venía después. Si escarbas, todo cierra con todo", sostuvo filoso.

El periodista también se animó a contar cómo Rial habría buscado conquistar a la ganadora de Gran Hermano 2007.

"Marianela Mirra nunca tuvo un amorío con Rial. Él quiso todo el tiempo. Los chats así lo demuestran, el beboteo permanente, llamadas...", lanzó Ventura sin filtro.

Y concluyó: "Pero sabes que no es la única persona que cuenta esta historia, y muy famosas, que les pasó lo mismo cuando golpearon la puerta".