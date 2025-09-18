A24.com

La dura reflexión de Yanina Latorre sobre el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que Benjamín Vicuña se enteró por redes de la escolarización de sus hijos en Turquía.

18 sept 2025, 22:21
Luego de que la China Suárez publicara en redes sociales imágenes de sus hijos escolarizados en Turquía, se desató una fuerte reacción por parte de Benjamín Vicuña. En Sálvese quien pueda (América TV) informaron que el actor chileno se habría enterado de esta decisión a través del posteo, lo que generó un profundo malestar.

"Ellos tienen un acuerdo firmado hace mucho tiempo, donde todo es de a dos, justamente porque él es chileno, ella viajaba, para que ninguno se corte solo y decida", explicó la conductora Yanina Latorre.

La comunicadora sumó más detalles sobre el vínculo actual entre los padres: "Entre ellos no hay diálogo, hablan por los abogados, pero no hay criterio", aseguró. Además, señaló que "Benjamín se enteró esta mañana por la historia de la China, que es provocadora".

La panelista leyó un mensaje del abogado de Vicuña, quien expresó su preocupación por la falta de comunicación: "Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante. Es un derecho que tienen ambos progenitores y que tal como es habitual fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente".

"Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: 'lo estamos analizando y tratando de que entienda que las cosas con chicos chiquitos hay que consensuarlas'", agregó la presentadora.

Latorre también compartió la sensación que atraviesa el actor: "Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un boludo porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan".

Por su parte, Nancy Duré opinó sobre las posibles consecuencias legales: "Pero se le puede volver en contra. Si ella incumple con lo que tiene acordado, puede pasar que después le saquen el poder para poder llevar a los chicos allá. O sea, puede ser peor incluso".

Finalmente, Yanina expresó su postura sobre la situación: "Yo considero que los chicos debieran vivir acá, y que ella tendría que venir y sacrificarse porque no puede ser que ella esté con el novio, feliz, y mañana esté subiendo historitas a TikTok, mientras los pibes vienen. Mañana tienen que viajar de Estambul a Buenos Aires. Son horas y horas, tenés jet lag, los sacrificás mucho".

¿Cómo es el exclusivo colegio en Turquía al que van los hijos de la China Suárez?

En las últimas horas, Eugenia “La China” Suárez anunció en sus redes sociales que sus tres hijos comenzaron el colegio en Turquía. La actriz publicó varias fotos donde se los ve con sus uniformes escolares, lo que dejó en claro que asisten al mismo colegio que en su momento eligieron Wanda Nara y Mauro Icardi para sus hijas.

Tal como compartió El Ejército de LAM, Rufina, Magnolia y Amancio fueron inscriptos en The British International School of Istanbul, una institución educativa de alto nivel, reconocida por su excelencia académica y prestigio internacional.

Según detalla el sitio web oficial del colegio, el programa educativo incluye enseñanza en cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. Además, ofrece una formación completa que abarca materias como alfabetización, matemáticas, ciencias, arte, informática, diseño tecnológico, geografía, historia, música y educación física.

Aunque Suárez se mostró entusiasmada con este nuevo comienzo para sus hijos, no tardaron en aparecer comentarios negativos en redes sociales. “Quería su vida, no hay dudas”, “No puedo creer que Vicuña aceptó esto” y “Hoy era el día que tenían que volver y pone eso”, fueron algunos de los mensajes que recibió, en medio de rumores de tensión con Benjamín Vicuña por decisiones vinculadas a la crianza.

hijos de wanda nara turquía
hijos china suarez turquía

     

 

