La dura reflexión de Yanina Latorre sobre el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

"Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: 'lo estamos analizando y tratando de que entienda que las cosas con chicos chiquitos hay que consensuarlas'", agregó la presentadora.

Latorre también compartió la sensación que atraviesa el actor: "Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un boludo porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan".

Por su parte, Nancy Duré opinó sobre las posibles consecuencias legales: "Pero se le puede volver en contra. Si ella incumple con lo que tiene acordado, puede pasar que después le saquen el poder para poder llevar a los chicos allá. O sea, puede ser peor incluso".

Finalmente, Yanina expresó su postura sobre la situación: "Yo considero que los chicos debieran vivir acá, y que ella tendría que venir y sacrificarse porque no puede ser que ella esté con el novio, feliz, y mañana esté subiendo historitas a TikTok, mientras los pibes vienen. Mañana tienen que viajar de Estambul a Buenos Aires. Son horas y horas, tenés jet lag, los sacrificás mucho".

¿Cómo es el exclusivo colegio en Turquía al que van los hijos de la China Suárez?

En las últimas horas, Eugenia “La China” Suárez anunció en sus redes sociales que sus tres hijos comenzaron el colegio en Turquía. La actriz publicó varias fotos donde se los ve con sus uniformes escolares, lo que dejó en claro que asisten al mismo colegio que en su momento eligieron Wanda Nara y Mauro Icardi para sus hijas.

Tal como compartió El Ejército de LAM, Rufina, Magnolia y Amancio fueron inscriptos en The British International School of Istanbul, una institución educativa de alto nivel, reconocida por su excelencia académica y prestigio internacional.

Según detalla el sitio web oficial del colegio, el programa educativo incluye enseñanza en cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. Además, ofrece una formación completa que abarca materias como alfabetización, matemáticas, ciencias, arte, informática, diseño tecnológico, geografía, historia, música y educación física.

Aunque Suárez se mostró entusiasmada con este nuevo comienzo para sus hijos, no tardaron en aparecer comentarios negativos en redes sociales. “Quería su vida, no hay dudas”, “No puedo creer que Vicuña aceptó esto” y “Hoy era el día que tenían que volver y pone eso”, fueron algunos de los mensajes que recibió, en medio de rumores de tensión con Benjamín Vicuña por decisiones vinculadas a la crianza.

