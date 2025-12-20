La polémica actitud de Carina Zampini con una fan que provocó fuertes críticas en redes
Carina Zampini vivió un momento particular con una seguidora cuando esta la esperaba para sacarse una foto. El video del episodio generó enojo en redes sociales.
20 dic 2025, 18:05
Carina Zampini protagonizó un momento polémico con una fan que se acercó para sacarse una foto y que terminó generando malestar tanto en la actriz como un fuerte repudio en redes sociales.
El episodio se viralizó durante la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando Zampini salía visiblemente apurada de un lugar. En el video se observa cómo, de manera accidental, la persona que la esperaba la roza y hace caer una botellita de Coca-Cola al piso, que al impactar queda agitada. La reacción de la actriz fue inmediata: gesticulando y con evidente fastidio, lanzó “¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, mientras la fan intentaba ayudarla alcanzándole la bebida.
La situación se vuelve aún más tensa cuando Zampini cierra el intercambio con un escueto “te agradezco”, frase que muchos interpretaron como irónica o despectiva hacia la fan, quien se había acercado de manera amable. El breve cruce fue suficiente para que las imágenes circularan masivamente y se multiplicaran los comentarios negativos, al punto tal que hicieron tendencia en X "mala onda", y el video es quien acompaña.
El periodista Fede Flowers fue uno de los que reaccionó al video con evidente molestia y escribió: “Siempre fuiste tan especial, Carina Zampini”. Por su parte, Tomás Dente también expresó su enojo: “Más humildad, Carina Zampini. El medio ha sido muy generoso con vos. Bájense todos del pony, chiques. Todos”.
Otros comentarios de los usuarios, sorprendidos por la idolatría hacia la actriz, fueron: “Pero la culpa es de la piba, ¿cómo vas a admirar a Carina Zampini? Jajajaja, país totalmente roto”; “Que se joda por ser fan de Carina Zampini. Que se busque un ídolo honesto”; "lo llamativo es que Carina Zampini tenga fans en realidad",
Dónde trabajó Carina Zampini
Carina Zampini desarrolló gran parte de su carrera en la televisión argentina, donde se destacó tanto como actriz como conductora. En ficción, participó en telenovelas muy populares como Ricos y famosos, Padre Coraje, Collar de Esmeraldas, Mujeres de nadie, Malparida, Camino al amor y Dulce amor, uno de sus mayores éxitos.
En los últimos años consolidó su perfil como conductora al frente de ciclos de entretenimiento y cocina, entre ellos El gran premio de la cocina (El Trece) y Morfi, todos a la mesa (Telefe). Además, recientemente se sumó al mundo del streaming en Luzu TV con proyectos en plataformas digitales, ampliando su presencia más allá de la televisión tradicional.