Murió Diego Lerner, el argentino que lideró The Walt Disney Company Latin America

“Diego Lerner, presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America, ha fallecido. Durante casi 35 años, ocupó numerosos cargos de liderazgo en The Walt Disney Company en América Latina y EMEA, donde contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, destacaron su legado desde la compañía.

Hombre de buen trato, mirada genuina y valores claros, dio pelea a una larga enfermedad. Pero nunca bajó los brazos. Aún internado seguía pendiente de su gran pasión y monitoreaba los proyectos. Sus restos serán despedidos en el Jardín de Paz. Y como diría Walt Disney: “No duermas para descansar, duerme para soñar”.

En Equipo F, el programa de ESPN conducido por Gustavo López, también se tomaron unos minutos para despedir a Diego Lerner de una manera especialmente sentida. Con palabras cargadas de respeto y emoción, el conductor y el equipo recordaron su rol clave dentro de la compañía, su cercanía en el trato cotidiano y la huella que dejó en quienes trabajaron junto a él.

"Lo lamentamos porque él tuvo mucho que ver con todos nosotros, con la llegada a esta empresa. Ha contribuido enormemente al desarrollo de los negocios de Disney en América Latina, incluyendo el crecimiento del área deportiva y la consolidación de la marca ESPN. Fueron invaluables sus esfuerzos, su trabajo y su tarea. Un hombre del día a día, muy simple y humilde", expresó conmovido.

El periodista continuó su relato: "Tengo recuerdos muy cercanos con él en Londres, en la Champions, con su familia, con su hija, sacándonos fotos. Su espíritu optimista, innovador, disfrutando de lo que hacía. Lo despedimos con admiración y cariño. Los que tuvimos la posibilidad de trabajar con él estamos dolidos, como muchos otros. Nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y a toda la comunidad de The Walt Disney Company. Lo despedimos con dolor y gratitud por todo lo que le dio a la empresa y a nosotros".

"Lo sentimos un montón. Se lo queríamos comunicar a todos ustedes que nos ven permanentemente en la pantalla. Para nosotros es un hombre relevante, importante y trascendente. Lo comunicamos con dolor", concluyó López, con mucha tristeza.

Quién era Diego Lerner

Diego Lerner nació en Buenos Aires, estaba casado y tuvo tres hijos. Los estudios primarios los realizó en el Colegio Juan José Castelli, y el secundario, en el Nicolás Avellaneda. Su vida estuvo signada por la anticipación y capacidad para resolver los problemas con total naturalidad.

Quienes lo conocieron aseguran que tenía un sexto sentido para detectar tendencias y vaticinar por dónde iba a ir el consumo global del negocio del entretenimiento. Sabía como pocos el valor de la experiencia, descubría y validaba con datos lo que su estómago planteaba.