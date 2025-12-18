Murió Diego Lerner, el argentino que lideró The Walt Disney Company Latin America
El fallecimiento de Diego Lerner, expresidente de The Walt Disney Company Latin America, es una noticia que conmueve al mundo del entretenimiento y del ámbito empresarial en nuestro país. Su legado será muy recordado.
18 dic 2025, 19:45
Murió Diego Lerner, el argentino que llegó a presidir The Walt Disney Company Latin America
Este 18 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Diego Lerner, una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento en la región. Innovador, visionario y con una mirada estratégica que dejó huella, el ejecutivo argentino llegó a presidir nada menos que The Walt Disney Company Latin America en 2018, coronando una trayectoria marcada por decisiones audaces y transformaciones profundas.
“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, expresó Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company.
Abogado, Lerner fue y será recordado como un hombre clave en el crecimiento y consolidación de Disney en la Argentina y en la región. Se unió a la organización a principios de los 90 y fue responsable de abrir las oficinas de la compañía en Latinoamérica. Bajo su liderazgo, a partir del año 2000, fue responsable de establecer y consolidar el negocio de la TV paga en la región y del lanzamiento de todos los Disney Channel en América Latina.
Entre 2009 y 2017 años se desempeñó como presidente de Disney para Europa, Medio Oriente y África, y finalmente, en 2018 fue nombrado presidente de The Walt Disney Company Latin America. Fue también fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonik Film Group (1997). Antes de ello, Lerner fue Presidente de The Walt Disney Studios Latin America y tuvo a su cargo la distribución de todos los filmes producidos y lanzados Walt Disney Pictures, como así también la venta y distribución de todos los formatos de entretenimiento para el hogar.
“Diego Lerner, presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America, ha fallecido. Durante casi 35 años, ocupó numerosos cargos de liderazgo en The Walt Disney Company en América Latina y EMEA, donde contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, destacaron su legado desde la compañía.
Hombre de buen trato, mirada genuina y valores claros, dio pelea a una larga enfermedad. Pero nunca bajó los brazos. Aún internado seguía pendiente de su gran pasión y monitoreaba los proyectos. Sus restos serán despedidos en el Jardín de Paz. Y como diría Walt Disney: “No duermas para descansar, duerme para soñar”.
En Equipo F, el programa de ESPN conducido por Gustavo López, también se tomaron unos minutos para despedir a Diego Lerner de una manera especialmente sentida. Con palabras cargadas de respeto y emoción, el conductor y el equipo recordaron su rol clave dentro de la compañía, su cercanía en el trato cotidiano y la huella que dejó en quienes trabajaron junto a él.
"Lo lamentamos porque él tuvo mucho que ver con todos nosotros, con la llegada a esta empresa. Ha contribuido enormemente al desarrollo de los negocios de Disney en América Latina, incluyendo el crecimiento del área deportiva y la consolidación de la marca ESPN. Fueron invaluables sus esfuerzos, su trabajo y su tarea. Un hombre del día a día, muy simple y humilde", expresó conmovido.
El periodista continuó su relato: "Tengo recuerdos muy cercanos con él en Londres, en la Champions, con su familia, con su hija, sacándonos fotos. Su espíritu optimista, innovador, disfrutando de lo que hacía. Lo despedimos con admiración y cariño. Los que tuvimos la posibilidad de trabajar con él estamos dolidos, como muchos otros. Nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y a toda la comunidad de The Walt Disney Company. Lo despedimos con dolor y gratitud por todo lo que le dio a la empresa y a nosotros".
"Lo sentimos un montón. Se lo queríamos comunicar a todos ustedes que nos ven permanentemente en la pantalla. Para nosotros es un hombre relevante, importante y trascendente. Lo comunicamos con dolor", concluyó López, con mucha tristeza.
Quién era Diego Lerner
Diego Lerner nació en Buenos Aires, estaba casado y tuvo tres hijos. Los estudios primarios los realizó en el Colegio Juan José Castelli, y el secundario, en el Nicolás Avellaneda. Su vida estuvo signada por la anticipación y capacidad para resolver los problemas con total naturalidad.
Quienes lo conocieron aseguran que tenía un sexto sentido para detectar tendencias y vaticinar por dónde iba a ir el consumo global del negocio del entretenimiento. Sabía como pocos el valor de la experiencia, descubría y validaba con datos lo que su estómago planteaba.