DISNEY+

La nueva serie con Rodrigo de la Serna llega al streaming, tiene 6 capítulos y es el estreno del año

Este nuevo thriller psicológico protagonizado por Rodrigo de la Serna promete estar entre las series más vistas del 2025. Una historia cargada de misterio y suspenso.

por Redacción A24 |
La nueva serie con Rodrigo de la Serna llega al streaming

La nueva serie con Rodrigo de la Serna llega al streaming, tiene 6 capítulos y es el estreno del año.

El estreno de "Los sin nombre" en Disney+ ya tiene fecha confirmada: el 10 de septiembre estará disponible en Latinoamérica esta nueva producción que promete sorprender. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, la serie de seis episodios es una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está coprotagonizada por Miren Ibarguren y Milena Smit.

De qué trata "Los sin nombre" en Disney+

En Los sin nombre, Claudia ( Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!" es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza.

Claudia recurre entonces a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora.

Los sin nombre Disney 1
Foto: Gentileza Disney

El elenco de "Los sin nombre" con De la Serna

Además de los protagonistas, Los sin nombre cuenta con un reparto que refuerza la tensión dramática. Entre los nombres destacados se encuentran:

  • Daniel Pérez Prada
  • Susi Sánchez
  • Pablo Derqui
  • Bastien Ughetto
  • Valentina Gaya-Alicia Bravo
  • Ana Torrent
  • Elvira Mínguez
  • Eva Santolaria
  • José Manuel Poga
  • Francesc Garrido

Cada uno aporta a una narrativa que mezcla lo íntimo con lo sobrenatural, sumando capas a la complejidad psicológica del thriller.

Los sin nombre Disney 2
Foto: Gentileza Disney

"Los sin nombre": una serie con sello español

Creada y dirigida por Pau Freixas, la serie está cocreada por Pol Cortecans, quien también se desarrolla como escritor. Es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax.

El resultado es una propuesta que no solo busca atrapar a los fanáticos de las historias de suspenso, sino también atraer a un público más amplio que disfruta de dramas emocionales con giros inesperados.

Los sin nombre Disney 3
Foto: Gentileza Disney

La apuesta de Disney+ por el thriller adulto

Aunque la plataforma es conocida principalmente por su catálogo familiar y juvenil, en los últimos años ha expandido su oferta con producciones de corte más maduro. Los sin nombre se inscribe en esa estrategia, ofreciendo un contenido dirigido a un público que busca historias intensas y perturbadoras.

Para asegurar la adecuada experiencia de cada usuario, Disney+ refuerza sus controles parentales: los perfiles pueden protegerse con PIN y configurarse con límites según la clasificación de edad. De este modo, los suscriptores tienen control total sobre el acceso al contenido.

Los sin nombre Disney 4
Foto: Gentileza Disney

"Los sin nombre" y un estreno que genera expectativa

El tráiler oficial y el póster promocional ya están disponibles y adelantan la atmósfera que dominará la serie: tonos oscuros, escenarios urbanos y rurales cargados de simbolismo y un suspenso creciente que deja abierta cada escena.

Con el anuncio del estreno, la conversación en torno a Los sin nombre empezó a crecer tanto en redes sociales como en medios especializados. La combinación de un elenco sólido, una dirección experimentada y la adaptación de un referente literario del género la convierten en una de las producciones más esperadas de septiembre.

Los sin nombre Póster Disney
Foto: Gentileza Disney

Rodrigo de la Serna protagoniza "Los sin nombre"

El papel de Rodrigo de la Serna en esta producción refuerza su perfil internacional tras participar en proyectos de alto impacto como La casa de papel. Por su parte, Miren Ibarguren y Milena Smit consolidan trayectorias marcadas por personajes intensos y complejos.

Este thriller, más allá de su carga sobrenatural, plantea un dilema humano: la resistencia de una madre frente a la pérdida y la incertidumbre sobre lo que puede estar al otro lado de la realidad conocida.

Tráiler de la serie "Los sin nombre" en Disney+

