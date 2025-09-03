La nueva serie con Rodrigo de la Serna llega al streaming, tiene 6 capítulos y es el estreno del año

Daniel Pérez Prada

Susi Sánchez

Pablo Derqui

Bastien Ughetto

Valentina Gaya-Alicia Bravo

Ana Torrent

Elvira Mínguez

Eva Santolaria

José Manuel Poga

Francesc Garrido

Cada uno aporta a una narrativa que mezcla lo íntimo con lo sobrenatural, sumando capas a la complejidad psicológica del thriller.

Los sin nombre Disney 2 Foto: Gentileza Disney

"Los sin nombre": una serie con sello español

Creada y dirigida por Pau Freixas, la serie está cocreada por Pol Cortecans, quien también se desarrolla como escritor. Es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax.

El resultado es una propuesta que no solo busca atrapar a los fanáticos de las historias de suspenso, sino también atraer a un público más amplio que disfruta de dramas emocionales con giros inesperados.

Los sin nombre Disney 3 Foto: Gentileza Disney

La apuesta de Disney+ por el thriller adulto

Aunque la plataforma es conocida principalmente por su catálogo familiar y juvenil, en los últimos años ha expandido su oferta con producciones de corte más maduro. Los sin nombre se inscribe en esa estrategia, ofreciendo un contenido dirigido a un público que busca historias intensas y perturbadoras.

Para asegurar la adecuada experiencia de cada usuario, Disney+ refuerza sus controles parentales: los perfiles pueden protegerse con PIN y configurarse con límites según la clasificación de edad. De este modo, los suscriptores tienen control total sobre el acceso al contenido.

Los sin nombre Disney 4 Foto: Gentileza Disney

"Los sin nombre" y un estreno que genera expectativa

El tráiler oficial y el póster promocional ya están disponibles y adelantan la atmósfera que dominará la serie: tonos oscuros, escenarios urbanos y rurales cargados de simbolismo y un suspenso creciente que deja abierta cada escena.

Con el anuncio del estreno, la conversación en torno a Los sin nombre empezó a crecer tanto en redes sociales como en medios especializados. La combinación de un elenco sólido, una dirección experimentada y la adaptación de un referente literario del género la convierten en una de las producciones más esperadas de septiembre.

Los sin nombre Póster Disney Foto: Gentileza Disney

Rodrigo de la Serna protagoniza "Los sin nombre"

El papel de Rodrigo de la Serna en esta producción refuerza su perfil internacional tras participar en proyectos de alto impacto como La casa de papel. Por su parte, Miren Ibarguren y Milena Smit consolidan trayectorias marcadas por personajes intensos y complejos.

Este thriller, más allá de su carga sobrenatural, plantea un dilema humano: la resistencia de una madre frente a la pérdida y la incertidumbre sobre lo que puede estar al otro lado de la realidad conocida.

Tráiler de la serie "Los sin nombre" en Disney+