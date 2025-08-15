Tini Stoessel brilla con el gran estreno de su nueva serie y apenas tiene 6 episodios.

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, la serie cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). Completan el reparto Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael).

Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, Quebranto está dirigida porBernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

Dónde se filmó la serie "Quebranto"

Uno de los puntos más llamativos de la serie es la ambientación. Las grabaciones se realizaron principalmente en locaciones reales de Ciudad de México, donde se retratan barrios, edificios y espacios que reflejan tanto la belleza como la dureza de la ciudad. Algunas escenas también fueron filmadas en Argentina, aportando contraste visual y cultural a la historia.

La fotografía de la serie busca transmitir una atmósfera oscura y realista, con colores intensos, sombras marcadas y un uso dramático de la luz para acentuar la tensión en cada episodio.

Cuántos capítulos tiene "Quebranto", la serie

Con seis capítulos de 45 minutos, Quebranto apuesta por un formato compacto y directo, ideal para ver en un solo fin de semana. Disney+ lanzará todos los episodios el mismo día, lo que permitirá a los fans sumergirse de lleno en la trama sin interrupciones.

Según los productores, esta estructura responde a la tendencia actual de “consumo intensivo” de series, donde el público busca resolver el misterio lo antes posible.

Cuándo y dónde se estrena "Quebranto"

La serie se estrena el 15 de agosto en Disney+, con los seis episodios disponibles desde el primer día. Esto significa que los fans podrán descubrir el desenlace sin tener que esperar semanas entre capítulos.

Quienes quieran prepararse para el estreno ya pueden ver el tráiler oficial y el póster en las plataformas de Disney, donde se aprecian las primeras pistas sobre el mundo peligroso en el que se adentrará Miranda.

Tini Stoessel arrasa con la serie "Quebranto"

Con Quebranto, Tini Stoessel deja claro que está dispuesta a tomar riesgos en su carrera actoral. Su paso por este thriller marca un contraste radical con sus trabajos anteriores, apostando por un personaje complejo, con claroscuros y un arco emocional profundo.

Tráiler de "Quebranto" en Disney+