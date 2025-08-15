En vivo Radio La Red
Tini Stoessel
Serie
Tini Stoessel brilla con el gran estreno de su nueva serie y apenas tiene 6 episodios

El estreno de la serie "Quebranto", con el regreso de Tini Stoessel a la actuación, revela una trama intensa y oscura con un papel que cambia todo.

Este viernes 15 de agosto, los suscriptores de Disney+ podrán ver "Quebranto", la nueva serie que marca el esperado regreso de Tini Stoessel a la actuación. Con seis episodios de 45 minutos cada uno, el thriller dramático llega cargado de misterio, tensión y revelaciones que prometen atrapar a la audiencia desde el primer minuto.

Realizada por Non Stop México, la producción fue rodada en escenarios de México y Argentina, con un elenco internacional encabezado por Jorge López y Martín Barba, quienes acompañan a Stoessel en una historia donde el pasado, la verdad y la traición se entrelazan en un juego peligroso.

De qué trata "Quebranto" en Disney+

En Quebranto, Miranda ( Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un precio altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, la serie cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). Completan el reparto Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael).

Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, Quebranto está dirigida porBernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

Dónde se filmó la serie "Quebranto"

Uno de los puntos más llamativos de la serie es la ambientación. Las grabaciones se realizaron principalmente en locaciones reales de Ciudad de México, donde se retratan barrios, edificios y espacios que reflejan tanto la belleza como la dureza de la ciudad. Algunas escenas también fueron filmadas en Argentina, aportando contraste visual y cultural a la historia.

La fotografía de la serie busca transmitir una atmósfera oscura y realista, con colores intensos, sombras marcadas y un uso dramático de la luz para acentuar la tensión en cada episodio.

Cuántos capítulos tiene "Quebranto", la serie

Con seis capítulos de 45 minutos, Quebranto apuesta por un formato compacto y directo, ideal para ver en un solo fin de semana. Disney+ lanzará todos los episodios el mismo día, lo que permitirá a los fans sumergirse de lleno en la trama sin interrupciones.

Según los productores, esta estructura responde a la tendencia actual de “consumo intensivo” de series, donde el público busca resolver el misterio lo antes posible.

Cuándo y dónde se estrena "Quebranto"

La serie se estrena el 15 de agosto en Disney+, con los seis episodios disponibles desde el primer día. Esto significa que los fans podrán descubrir el desenlace sin tener que esperar semanas entre capítulos.

Quienes quieran prepararse para el estreno ya pueden ver el tráiler oficial y el póster en las plataformas de Disney, donde se aprecian las primeras pistas sobre el mundo peligroso en el que se adentrará Miranda.

Con Quebranto, Tini Stoessel deja claro que está dispuesta a tomar riesgos en su carrera actoral. Su paso por este thriller marca un contraste radical con sus trabajos anteriores, apostando por un personaje complejo, con claroscuros y un arco emocional profundo.

