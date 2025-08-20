Rodrigo de la Serna y la serie de Netflix que revive la oscura historia de un temido personaje.

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época.

De la Serna Serie Aníbal Gordon Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix

La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

Estará bajo la dirección del mismo Trapero y de Pablo Fendrick, y está escrita por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero con la colaboración en guion de Marcelo Larraquy, autor de la novela original "Gordon”. La serie ya inició su rodaje en Buenos Aires y continuará en Río Negro.

Pablo Trapero Foto: Gentileza Netflix

El blanco elegido por Aníbal Gordon: Guillermo Patricio Kelly

La víctima de aquel 24 de agosto de 1983 fue Guillermo Patricio Kelly, un personaje polémico y difícil de encasillar. En los años 50 había liderado la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de choque relacionado con el primer peronismo. Más tarde, su vida dio giros inesperados: fue acusado de colaborar con servicios de inteligencia de Argentina, Estados Unidos e incluso Israel.

A comienzos de los años 80, Kelly se había convertido en un denunciador serial. En medios radiales y televisivos apuntaba contra figuras poderosas, entre ellos el propio Gordon, a quien acusó de estar detrás de asesinatos que la justicia investigaba. Su exposición lo convirtió en objetivo de muchos enemigos: desde Emilio Massera hasta la logia Propaganda Due, pasando por sindicalistas de peso.

Todo comenzó temprano aquel 24 de agosto. Kelly salió de su casa en Núñez rumbo al centro en su Ford Taunus mostaza. Su vecina, Marta María Schlesinger, notó algo extraño: un Renault Fuego azul lo seguía, con dos hombres dentro. Alertada, pidió a su hija que siguiera los autos. Poco después, otro vehículo se sumó a la persecución: un Falcon beige. Minutos más tarde, el Taunus de Kelly fue interceptado.

Guillermo Patricio Kelly

Durante su cautiverio, Kelly sufrió golpes constantes y amenazas de muerte. En un pasaje estremecedor relató: “Cuando ya estaba tirado en el suelo de una camioneta verde militar, con sangre en la nariz, escribí en el puño de mi camisa dos letras: A y G. Pensé que ahí se terminaba todo”. Uno de sus captores, Marcelo Gordon (hijo de Aníbal), participó activamente en las golpizas. En ese clima, el propio Gordon le dijo: “Igual sos boleta, aunque nos tengamos que enfrentar con la policía”.

Horas después, Gordon le ofreció a Kelly un “arreglo”: marcharse del país con su esposa, abandonar las denuncias y no volver a hablar de ellos. Incluso le propuso unirse a la banda tras pasar unos meses en Europa. Kelly fingió aceptar para salvarse.

Finalmente, lo abandonaron en Ingeniero Maschwitz, cerca de una estación de servicio. Herido y ensangrentado, corrió hacia el lugar en busca de ayuda.

Aníbal Gordon

Cómo será la serie sobre Aníbal Gordon en Netflix

Cuarenta años después, la historia de Aníbal Gordon y el secuestro de Kelly regresa al centro de la escena. Netflix anunció que lanzará una serie basada en el libro de Marcelo Larraquy, dirigida por Pablo Trapero y con Rodrigo de la Serna en el papel de Gordon.

De la Serna encarnará a uno de los personajes más siniestros de la historia reciente argentina, en una producción que promete reabrir debates sobre memoria, justicia y los límites de la ficción frente a la tragedia real.