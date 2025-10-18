En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
película
Netflix
CINE

La película de Netflix que brilló en los premios Oscar y es la historia que enamoró a todos

Esta película en Netflix recibió siete nominaciones a los Oscar, dejó huella en Hollywood y está protagonizada por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger.

La película de Netflix que brilló en los premios Oscar y es la historia que enamoró a todos. (Foto: Archivo)

La película de Netflix que brilló en los premios Oscar y es la historia que enamoró a todos. (Foto: Archivo)

En el inmenso catálogo de Netflix, hay joyas del cine que siguen brillando a pesar del paso del tiempo. Una de ellas es "Regreso a Cold Mountain", la película nominada a los Oscar. Con un elenco estelar encabezado por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger, esta producción conquistó tanto al público como a la crítica y hoy vuelve a ser tendencia en la plataforma.

Leé también Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada
Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada. (Foto: Archivo)

El film, dirigido por Anthony Minghella, fue nominado a siete premios Oscar y logró llevarse la estatuilla a Mejor actriz de reparto, gracias a la interpretación magistral de Renée Zellweger. Basada en la novela homónima de Charles Frazier, esta obra cinematográfica es mucho más que una historia de amor: es una reflexión sobre la resistencia, la pérdida y el poder de la esperanza.

De qué trata "Regreso a Cold Mountain" en Netflix

Regreso a Cold Mountain narra la vida de Inman, interpretado por Jude Law, un soldado confederado que, gravemente herido, decide abandonar el frente de batalla para regresar a su hogar en Cold Mountain, Carolina del Norte. Su único objetivo es reencontrarse con Ada Monroe (Nicole Kidman), la mujer que ama y que lo espera con un anhelo que resiste la guerra, la miseria y la incertidumbre.

Regreso a Cold Mountain Netflix 1

Mientras tanto, Ada enfrenta su propio calvario. Tras la muerte de su padre, intenta mantener viva la granja familiar en medio de la devastación del conflicto. Su vida da un giro cuando conoce a Ruby (Renée Zellweger), una joven fuerte, salvaje y decidida, que la ayuda a sobrevivir y a reconectar con la tierra. Entre ambas surge una alianza femenina poderosa que sostiene la historia tanto como el amor que impulsa a Inman a regresar a casa.

Aunque su participación es breve, Natalie Portman logra una de las interpretaciones más conmovedoras de la película. Su personaje, Sara, es una joven viuda que atraviesa una soledad desgarradora. Cuando Inman llega a su casa buscando refugio, ambos comparten un momento de vulnerabilidad que simboliza la pérdida de la inocencia y la humanidad en tiempos de guerra.

El film combina una narrativa clásica con un lenguaje visual majestuoso: paisajes nevados, silencios prolongados y miradas cargadas de sentimiento. Cada escena está compuesta con un cuidado casi pictórico, una marca inconfundible del estilo de Minghella, también recordado por dirigir El paciente inglés.

Regreso a Cold Mountain Netflix 2

El detrás de cámara y el legado de una producción épica

Rodada en locaciones naturales de Rumania y Carolina del Norte, Regreso a Cold Mountain fue una de las producciones más ambiciosas de su tiempo. Su director buscó capturar la crudeza de la guerra y la belleza del amor en paralelo, utilizando una fotografía naturalista que contrasta el horror con la esperanza.

El diseño de vestuario, los decorados y la música original (compuesta por Gabriel Yared) contribuyen a crear una atmósfera envolvente. De hecho, la banda sonora obtuvo también reconocimientos en los Globos de Oro y los BAFTA, consolidando al film como una pieza clave dentro del cine romántico histórico de los 2000.

Regreso a Cold Mountain Netflix 3

El elenco con Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger

  • Jude Law
  • Nicole Kidman
  • Renée Zellweger
  • Eileen Atkins
  • Brendan Gleeson
  • Philip Seymour Hoffman
  • Natalie Portman
  • Giovanni Ribisi
  • Donald Sutherland
  • Ray Winstone
Regreso a Cold Mountain Netflix 4

Por qué deberías verla hoy mismo en Netflix

Si te gustan los dramas románticos con fondo histórico, Regreso a Cold Mountain es una experiencia imprescindible. La combinación de emociones, actuaciones impecables y ambientación visual la convierten en una obra que trasciende géneros. Es, sin dudas, una película que te dejará sin aliento y que reafirma por qué el cine sigue siendo la mejor forma de contar lo que sentimos.

Tráiler de "Regreso a Cold Mountain" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
película Netflix Premios Oscar Nicole Kidman
Notas relacionadas
Furor en Netflix por el estreno de su nueva película española y está basada en hechos reales
La nueva serie romántica de Netflix recién estrenada que apenas tiene 8 episodios y lidera el Top 10
Joaquín Furriel sorprende en Netflix con la película que se convierte en un éxito inesperado

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar