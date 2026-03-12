En vivo Radio La Red
ES FUROR

La regla del 3-3-3: el método que recomiendan algunos psicólogos para bajar la ansiedad

Paso a paso del método que aconsejan los psicólogos para control el estrés y calmar la ansiedad. Los increíbles resultados.

La regla del 3-3-3 es una técnica simple que algunos psicólogos recomiendan para reducir la ansiedad en momentos de estrés o angustia. Se trata de un ejercicio de atención plena (mindfulness) que ayuda a la persona a volver al presente cuando la mente queda atrapada en pensamientos negativos o preocupaciones.

La técnica es muy sencilla y se puede aplicar en cualquier lugar. Consiste en hacer tres acciones concretas que permiten reconectar con el entorno inmediato y con el propio cuerpo.

El primer paso es identificar tres cosas que se puedan ver alrededor. Puede ser cualquier objeto del ambiente: una ventana, una mesa o una persona. El objetivo es obligar al cerebro a enfocarse en lo que está sucediendo en el presente y no en pensamientos anticipatorios o preocupaciones.

El segundo paso consiste en reconocer tres sonidos que estén ocurriendo en ese momento. Pueden ser sonidos cercanos o lejanos, como el ruido del tráfico, el sonido de un ventilador o incluso una conversación a lo lejos. Este ejercicio ayuda a ampliar la atención hacia el entorno.

Finalmente, el tercer paso es mover tres partes del cuerpo, por ejemplo los dedos de las manos, los hombros o los pies. Este movimiento consciente ayuda a reconectar con las sensaciones físicas y a disminuir la sensación de bloqueo que muchas personas experimentan durante un episodio de ansiedad.

La lógica detrás de este método es sencilla: cuando una persona sufre ansiedad, su mente suele quedar atrapada en pensamientos sobre el futuro o en preocupaciones difíciles de controlar. Al dirigir la atención hacia estímulos concretos del entorno, el cerebro logra interrumpir ese ciclo.

Por su simplicidad, la regla del 3-3-3 suele recomendarse como una herramienta rápida para momentos puntuales de ansiedad. No reemplaza un tratamiento psicológico, pero puede ser útil como recurso inmediato para recuperar la calma y volver a enfocarse en el presente.

