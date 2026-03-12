La regla del 3-3-3: el método que recomiendan algunos psicólogos para bajar la ansiedad

Finalmente, el tercer paso es mover tres partes del cuerpo, por ejemplo los dedos de las manos, los hombros o los pies. Este movimiento consciente ayuda a reconectar con las sensaciones físicas y a disminuir la sensación de bloqueo que muchas personas experimentan durante un episodio de ansiedad.

La lógica detrás de este método es sencilla: cuando una persona sufre ansiedad, su mente suele quedar atrapada en pensamientos sobre el futuro o en preocupaciones difíciles de controlar. Al dirigir la atención hacia estímulos concretos del entorno, el cerebro logra interrumpir ese ciclo.

Por su simplicidad, la regla del 3-3-3 suele recomendarse como una herramienta rápida para momentos puntuales de ansiedad. No reemplaza un tratamiento psicológico, pero puede ser útil como recurso inmediato para recuperar la calma y volver a enfocarse en el presente.