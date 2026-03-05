El ex de Yanina Zilli habló de su historia de amor con la participante de Gran Hermano y su hija lo cruzó con todo

En cuanto al vínculo con su hija, Javier reconoció con asboluta sinceridad la distancia geógrafica que tienen: "Ellas tienen una excelente relación. Mi hija vive en Miami y estoy al tanto de sus cosas. Yo me separé de Yanina después del bautismo. Yo no fui un padre presente por cirscunstancias de la vida porque Yanina formó su pareja, yo estaba lejos, y no tuvimos una separación muy buena. No estuve presente físicamente. Todo el tiempo desde que nació no hay un solo día que no piense en ella".

Tras su relato, Daniel Ambrosino leyó la dura respuesta de la joven, pidiendo que su padre no la mencione más de manera categórica: "'La mejor con Javi, todo bien, cada tanto un mensaje pero no tengo relación. Prefiero que me mantenga al margen de cualquier comentario, no entiendo qué hace ahí. Que hable de Yanina pero que no hable de mi'".

"Yo nunca la escuché a hablar con esos términos", se sorprendió el hombre al escuchar esas palabras y aceptó su pedido.

La curiosa actitud de Andrea del Boca en el festejo de cumpleaños de Yanina Zilli en Gran Hermano

Andrea del Boca se convirtió nuevamente en protagonista de un momento que sorprendió a todos dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y que tuvo lugar durante el festejo de cumpleaños de Yanina Zilli.

La fiesta tuvo como sello las plumas y el glamour. Yanina Zilli fue la primera en marcar el tono de la celebración, colocándose el tocado y desfilando con actitud.

Lo más llamativo fue que no lo hizo sola: ni más ni menos que Andrea del Boca se acercó para ayudarlay se encargó de acomodarle las plumas, sumándose al momento.

Con todo perfectamente acomodado, la ex vedette se subió a las sillas como si fuera el centro del escenario y sus compañeros, rodeándola con sonrisas y aplausos, comenzaron a entonar el clásico “Feliz cumpleaños ” en un clima de absoluta alegría del grupo.