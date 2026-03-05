El pago de ANSES para embarazadas que se activa solo: qué tenés que cumplir para cobrarlo

Cuando una persona gestante se inscribe en este programa y realiza los controles médicos establecidos, el sistema de salud informa esos datos a ANSES. Si además se cumplen el resto de las condiciones del beneficio, el organismo previsional activa el pago de la AUE sin que la beneficiaria tenga que iniciar el trámite.

Este mecanismo fue implementado para reducir trámites burocráticos y evitar demoras, especialmente en casos donde las personas no cuentan con acceso fácil a oficinas de atención o desconocen el procedimiento para solicitar la prestación.

En otras palabras, si la información médica llega correctamente al sistema y todos los requisitos están en regla, la asignación comienza a pagarse automáticamente.

ANSES_pago ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Qué es el Programa Sumar

El Programa Sumar es una política sanitaria del Estado nacional que depende del Ministerio de Salud y tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito a controles médicos, estudios y prestaciones de salud para personas sin cobertura médica.

Durante el embarazo, el programa promueve la realización de controles periódicos, estudios y seguimiento médico para proteger la salud de la persona gestante y del bebé.

En este contexto, la inscripción al programa no solo asegura atención médica sino que también funciona como puente administrativo para activar el pago de la AUE.

El procedimiento funciona de la siguiente manera:

La persona gestante se inscribe en el Programa Sumar en un centro de salud.

Realiza los controles médicos obligatorios.

El Ministerio de Salud registra esa información.

ANSES recibe los datos y verifica que se cumplan los requisitos.

Si todo está correcto, se habilita el pago automático de la asignación.

Este cruce de información permite acelerar los procesos y evitar trámites presenciales innecesarios.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social está dirigida a personas gestantes que se encuentran en determinadas situaciones laborales o económicas.

Los grupos que pueden acceder al beneficio son:

Personas desocupadas, incluyendo cónyuge o conviviente.

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

La prestación tiene un objetivo claro: acompañar económicamente durante el embarazo a quienes no cuentan con empleo formal o ingresos estables.

De esta manera, el Estado busca garantizar un ingreso mínimo durante la gestación, similar al esquema de protección que brinda la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Requisitos para acceder a la AUE

Para cobrar la asignación es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES.

Los requisitos principales son:

Tener 12 semanas de embarazo o más al momento de solicitar el beneficio.

Ser ciudadana argentina o naturalizada con DNI . Las personas extranjeras deben acreditar al menos tres años de residencia en el país .

Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos obligatorios.

No contar con obra social , con algunas excepciones.

Tener regularizada la situación de embarazos anteriores.

En relación con la cobertura médica, existen algunas excepciones al requisito de no tener obra social. Pueden acceder igualmente:

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Personas desempleadas que mantengan cobertura médica por hasta tres meses luego del cese laboral.

Además, es necesario que embarazos anteriores estén correctamente registrados en el sistema, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción.

Cumplir con todos estos requisitos es clave para que ANSES habilite el beneficio sin demoras.

Cuándo se empieza a cobrar la asignación

La Asignación por Embarazo se paga a partir de la semana 12 de gestación y se cobra mensualmente hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

Al igual que ocurre con la AUH, ANSES paga el 80% del monto todos los meses y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles médicos correspondientes.

Ese porcentaje retenido se libera cuando se presentan los formularios de salud que certifican el seguimiento del embarazo.

Este mecanismo busca garantizar que las personas gestantes realicen los controles médicos recomendados, fortaleciendo el cuidado de la salud durante la gestación.

Qué hacer si la asignación no se activa automáticamente

Aunque el sistema está diseñado para habilitar el beneficio de forma automática, en algunos casos la AUE no se activa de inmediato.

Esto puede ocurrir si:

La inscripción al Programa Sumar todavía no fue informada a ANSES.

Los datos personales o familiares no están actualizados.

Falta registrar algún control médico.

En estas situaciones, la persona gestante puede solicitar la asignación de manera presencial.

El trámite se realiza:

Con turno previo en una oficina de ANSES.

Esta alternativa suele aplicarse especialmente en casos de:

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Personas desempleadas que mantienen cobertura médica tras perder el trabajo.

Durante la gestión, el organismo revisa la documentación y verifica que se cumplan todos los requisitos para habilitar el pago.