A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

La furia de Adrián Pallares con Laura Ubfal tras sus dichos sobre Intrusos: "Soltá"

Adrián Pallares estalló contra Laura Ubfal en Intrusos por sus dichos en LAM sobre Flor de la V y el panel.

5 mar 2026, 15:38
adrian pallares y laura ubfal
adrian pallares y laura ubfal

Minutos antes de que Intrusos (América TV) termine su emisión, se vivió un momento de máxima tensión en el estudio. Adrián Pallares no se guardó nada y apuntó contra Laura Ubfal, luego de que la periodista opinara en LAM (América TV) sobre la dinámica del histórico ciclo de espectáculos.

En el programa de Ángel de Brito, Ubfal había resaltado que Flor de la V, exconductora de Intrusos, mantenía una excelente relación con el panel, del cual ella misma formó parte. Esa observación desató la furia de Pallares, quien no dudó en responder con dureza.

Leé también

Laura Ubfal filtró quién se va de MasterChef Celebrity y generó polémica

Laura Ubfal filtró quién se va de MasterChef Celebrity y generó polémica

"Ayer la escuchaba a Laura Ubfal, viuda de Intrusos Laura. Soltá Intrusos. Si era tan lindo las autoridades no nos hubieran llamado a nosotros", disparó sin filtro.

El conductor siguió elevando el tono: "Nosotros tenemos buena onda, o por lo menos, personalmente, yo tengo buena onda con vos. No chicanees al pedo. A mí no me chicanees al pedo con eso".

Y agregó: "Ya está, dale con lo mismo. Subestimás todo el tiempo. Faltar el respeto. Ya está, terminala un poco. Si nosotros no decimos nada. Dejá de ser viuda de Intrusos".

En medio del cruce, Rodrigo Lussich intentó poner paños fríos con un comentario breve: "Son etapas". Pero Pallares volvió a la carga: "Qué bueno que la pasaban bien. No se notaba el aire. Discúlpenme porque estuvieron durante un año matándose, así que cuéntenselo a otros".

"Tenemos la misma producción de antes que nos cuenta todo lo que pasaba", sentenció, dejando la polémica abierta.

Noticia en desarrollo.

Embed

Cómo fue la imitación burlona de Laura Ubfal a Marisa Brel que provocó una respuesta fulminante

Marisa Brel y Laura Ubfal volvieron a quedar enfrentadas tras un cruce en vivo dentro de LAM (América TV), ciclo en el que ambas participan y donde una información mal planteada terminó siendo el detonante del conflicto.

El desencuentro comenzó cuando Ubfal, al frente de La Linterna en el streaming de Bondi Live, compartió un dato equivocado sobre Eva De Dominici. En ese instante, Brel -madrina de la actriz- intervino para corregirla. Lo que parecía una aclaración menor se transformó rápidamente en un intercambio incómodo, con reproches que fueron subiendo de tono frente a las cámaras.

Lejos de quedarse en la discusión puntual, Ubfal cuestionó la forma en que su compañera suele presentar primicias, sugiriendo que muchas veces se apoya en sus vínculos personales con figuras del espectáculo. Según su mirada, cada noticia venía acompañada de referencias a esas relaciones. El clima se tensó y ambas terminaron sacando a relucir sus trayectorias profesionales. En ese momento, Brel reaccionó con firmeza y la acusó de “irrespetuosa”. “No querés a nadie, no sos empática y nadie te quiere a vos”, lanzó sin filtro.

El enfrentamiento no quedó limitado al estudio. Horas después, Ubfal retomó el tema en su programa de Bondi Live y, lejos de suavizar la polémica, la profundizó. Con tono irónico y gestos exagerados, imitó a su colega, subrayando de manera burlona su necesidad de mostrarse querida por todos. “Estamos grandes para tanta boludez”, concluyó, generando risas entre los presentes.

Como era de esperar, las reacciones se multiplicaron: algunos celebraron la ironía de Ubfal, mientras otros defendieron a Brel, señalando que solo había querido corregir un dato erróneo. La discusión también se trasladó al público que seguía la transmisión en vivo, con opiniones divididas y comentarios cruzados.

El recorte de Ubfal burlándose de su compañera se viralizó rápidamente en X y llegó a los ojos de Marisa Brel, quien no dudó en responderle por la misma vía, sumando un nuevo capítulo a esta interna que parece lejos de cerrarse.

Al republicar el fragmento desde su propia cuenta,Brel eligió en un primer momento una frase breve y directa: "Qué mala mujer sos". Minutos después, tras difundir los numerosos mensajes de apoyo que le llegaban, decidió ampliar su postura con una aclaración contundente: "Yo soy una persona pacífica y no me gustan los conflictos. Pero me harté. Ahora no le perdono una".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Adrián Pallares Laura Ubfal Intrusos

Lo más visto