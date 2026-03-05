La furia de Adrián Pallares con Laura Ubfal tras sus dichos sobre Intrusos: "Soltá"

Y agregó: "Ya está, dale con lo mismo. Subestimás todo el tiempo. Faltar el respeto. Ya está, terminala un poco. Si nosotros no decimos nada. Dejá de ser viuda de Intrusos".

En medio del cruce, Rodrigo Lussich intentó poner paños fríos con un comentario breve: "Son etapas". Pero Pallares volvió a la carga: "Qué bueno que la pasaban bien. No se notaba el aire. Discúlpenme porque estuvieron durante un año matándose, así que cuéntenselo a otros".

"Tenemos la misma producción de antes que nos cuenta todo lo que pasaba", sentenció, dejando la polémica abierta.

Cómo fue la imitación burlona de Laura Ubfal a Marisa Brel que provocó una respuesta fulminante

Marisa Brel y Laura Ubfal volvieron a quedar enfrentadas tras un cruce en vivo dentro de LAM (América TV), ciclo en el que ambas participan y donde una información mal planteada terminó siendo el detonante del conflicto.

El desencuentro comenzó cuando Ubfal, al frente de La Linterna en el streaming de Bondi Live, compartió un dato equivocado sobre Eva De Dominici. En ese instante, Brel -madrina de la actriz- intervino para corregirla. Lo que parecía una aclaración menor se transformó rápidamente en un intercambio incómodo, con reproches que fueron subiendo de tono frente a las cámaras.

Lejos de quedarse en la discusión puntual, Ubfal cuestionó la forma en que su compañera suele presentar primicias, sugiriendo que muchas veces se apoya en sus vínculos personales con figuras del espectáculo. Según su mirada, cada noticia venía acompañada de referencias a esas relaciones. El clima se tensó y ambas terminaron sacando a relucir sus trayectorias profesionales. En ese momento, Brel reaccionó con firmeza y la acusó de “irrespetuosa”. “No querés a nadie, no sos empática y nadie te quiere a vos”, lanzó sin filtro.

El enfrentamiento no quedó limitado al estudio. Horas después, Ubfal retomó el tema en su programa de Bondi Live y, lejos de suavizar la polémica, la profundizó. Con tono irónico y gestos exagerados, imitó a su colega, subrayando de manera burlona su necesidad de mostrarse querida por todos. “Estamos grandes para tanta boludez”, concluyó, generando risas entre los presentes.

Como era de esperar, las reacciones se multiplicaron: algunos celebraron la ironía de Ubfal, mientras otros defendieron a Brel, señalando que solo había querido corregir un dato erróneo. La discusión también se trasladó al público que seguía la transmisión en vivo, con opiniones divididas y comentarios cruzados.

El recorte de Ubfal burlándose de su compañera se viralizó rápidamente en X y llegó a los ojos de Marisa Brel, quien no dudó en responderle por la misma vía, sumando un nuevo capítulo a esta interna que parece lejos de cerrarse.

Al republicar el fragmento desde su propia cuenta,Brel eligió en un primer momento una frase breve y directa: "Qué mala mujer sos". Minutos después, tras difundir los numerosos mensajes de apoyo que le llegaban, decidió ampliar su postura con una aclaración contundente: "Yo soy una persona pacífica y no me gustan los conflictos. Pero me harté. Ahora no le perdono una".