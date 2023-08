La trágica historia de Fady, la madre de 91 años de Mariano Caprarola

“Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años de un infarto de miocardio. Esa noche nos fuimos a dormir y supe lo que era perder a mi papá al segundo, porque se cayó y se murió. Él era muy importante y querido, trabajaba en el diario Clarín y era un tipo muy querido. Ese día me sentí triste, pero a la vez orgulloso, porque fueron todos, desde la primera línea del diario hasta los que limpiaban baños o las bobinas. Ahí entendí qué gran padre que tuve”, contó Mariano en una entrevista con Tomás Dente.

“Tengo una gran madre pese a tener una familia muy especial, porque somos hermanos muy desunidos, que creo que ni se acuerdan cuando cumplo años y es mi vieja la que se los recuerda. Pero no es solo conmigo, entre ellos tampoco se acuerdan de esas fechas”, sumó.

En 2016 murió su hijo de 50 años de cáncer: “Ale se murió de cáncer de pulmón y pasó a ocupar en mi vida un papel protagónico porque cuando se enfermó, mi mamá fue la mejor clínica que hubo en el mundo, lo cuidó como nadie cuidaría en la vida y Ale se encargaba de todas las cosas a las que yo no llegaba con los tiempos, como por ejemplo, cuando tenía que cambiar el auto, los trámites, yo ignorante porque estaba Ale”.

“Yo la veo a mi vieja y le digo,´tomate la libertad de irte cuando quieras irte’, porque la veo aguerrida, la veo preocupada, y se le murió su hijo, y decís ‘hacé lo que tengas ganas de hacer”, relataría sobre el momento que estaba viviendo su madre. “A veces no encuentro las palabras para definir el amor que le tengo, es inexplicable. Es una gran madre, una gran mujer, por eso amo tanto a las mujeres, por tener a una gran mujer que me parió”, cerró.

La muerte de Mariano Caprarola a los 49 años este jueves al mediodía sorprendió a todos. El diseñador sufría las complicaciones de salud que le dejó la intervención que le hizo Aníbal Lotocki años atrás, que le dejó una disfunción renal.

“Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco”, contó Ángel de Brito sobre la muerte, en plena operación en el IADT.

De Brito compartió un revelador audio del especialista en moda en el que le explicó por qué no denunció a Lotocki en la Justicia.

“Yo me operé, me salvé la vida y no le hice ninguna demanda porque la verdad es un siniestro, es un hijo de p...”, dijo Caprarola.

“Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja el hacer la demanda... ¿qué me iba a pagar? ¿qué iba a hacer? La verdad, yo lo único que quiero es que vaya preso”, indicó y sumó: “Con (Fernando) Burlando (su abogado) decidimos no hacer nada, y sí cuando me llamen, hablar públicamente, pero de hacerle, no le hicimos nada y decidimos como ‘quemarlo’ en todos lados”.