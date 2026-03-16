La traición que sufrió Andrea del Boca y la golpeó donde más le duele

La conductora explicó que quien había dado la primicia horas antes había sido la periodista Laura Ubfal. Al recordar aquel momento, Mirtha contó: “Andrea se enojó muchísimo conmigo. Nunca más me habló. Yo había escuchado en la radio a la noche a Laura Ubfal que había dicho que estaba embarazada”.

Así, lo que durante mucho tiempo se interpretó como una traición directa de Mirtha Legrand hacia Andrea del Boca tuvo en realidad otro origen. La información ya había sido difundida en los medios, aunque el episodio televisivo quedó grabado como el instante en que el tema se expuso frente a millones de espectadores y terminó por afectar profundamente el vínculo entre la actriz y la histórica conductora.