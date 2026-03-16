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La traición que sufrió Andrea del Boca y la golpeó donde más le duele

Andrea del Boca vivió uno de los momentos de mayor tensión de su carrera cuando recibió una traición de quien menos se lo esperaba.

La traición que sufrió Andrea del Boca y la golpeó donde más le duele

La traición que sufrió Andrea del Boca y la golpeó donde más le duele

Un episodio televisivo marcó profundamente la relación entre Andrea del Boca y Mirtha Legrand, y con el paso del tiempo quedó como una de las historias más comentadas de la televisión argentina. Todo ocurrió en un momento muy sensible para la actriz: cuando estaba embarazada de su hija, Ana Chiara del Boca, aunque aún no lo había hecho público.

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En aquel momento, el rumor sobre el embarazo comenzaba a circular en algunos ámbitos del espectáculo, pero la noticia todavía no estaba confirmada oficialmente. En ese contexto, Andrea del Boca fue invitada al programa de Mirtha Legrand. Durante la conversación en el ciclo, la conductora la sorprendió al felicitarla por su embarazo.

La reacción de la actriz fue inmediata: se mostró visiblemente sorprendida y desmintió la información al aire. El momento generó incomodidad y con el tiempo se interpretó como una exposición pública de una situación muy íntima. Durante años, muchos señalaron a la propia conductora como la responsable de haber puesto el tema sobre la mesa sin previo aviso.

Sin embargo, con el correr del tiempo se conoció un detalle clave que cambió la lectura de lo ocurrido. Según contó la propia Mirtha Legrand años después, ella no había obtenido la información de manera directa, sino que la había escuchado previamente en un programa de radio.

La conductora explicó que quien había dado la primicia horas antes había sido la periodista Laura Ubfal. Al recordar aquel momento, Mirtha contó: “Andrea se enojó muchísimo conmigo. Nunca más me habló. Yo había escuchado en la radio a la noche a Laura Ubfal que había dicho que estaba embarazada”.

Así, lo que durante mucho tiempo se interpretó como una traición directa de Mirtha Legrand hacia Andrea del Boca tuvo en realidad otro origen. La información ya había sido difundida en los medios, aunque el episodio televisivo quedó grabado como el instante en que el tema se expuso frente a millones de espectadores y terminó por afectar profundamente el vínculo entre la actriz y la histórica conductora.

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