La tremenda prohibición que Cande Tinelli impuso para su casamiento con Coti Sorokin que ya enojó a los invitados

La ex mujer de Marcelo Tinelli, contó que su hija, la flamante novia reveló que los invitados tienen terminantemente prohibido utilizar sus celulares durante la fiesta.

De esta manera, quedó en claro que espera una fiesta super privada y sin filtraciones a la prensa. “Va a haber una persona con un láser, controlando los celulares. No fotos, no videos, nada. Está prohibido, va a haber un control tremendo, que me parece bárbaro. Pusieron una persona para controlar eso”, contó la Aquino.

“No tenés por qué estar sacando fotos. Mucha gente por ahí, por amor, no de mala leche, quiere sacarse con un fulano, con Marcelo, con Coti… Pero no, quedó prohibido”, sumó.