Las fotos y videos de la tarde bien romántica de Cande Tinelli y Coti Sorokin a un mes de casarse

Embed

Los dos se mostraron relajados y rodeados de árboles, flores y una privilegiada vista del mar para celebrar su amor a poco del casamiento.

"Momentos especiales", reflejó la hija del conductor en su cuenta de Instagram con fotos y videos de ese momento de puro disfrute de la pareja, que ya lleva más de dos años juntos.

Mirá.

Embed

cande tinelli punta del este 1.jpg

cande tinelli punta del este.jpg

El contundente descargo de Cande Tinelli tras ser acusada de irse sin pagar de un restaurante: "Solo pido..."

Después de que Cande Tinelli y Coti Sorokin hayan sido echados de un restaurante en Madrid y que un comensal asegurara que la pareja se fue sin pagar, la cantante hizo un descargo a través de sus redes sociales.

La hija de Marcelo Tinelli, en una historia de Instagram, contó que la maltrataron en el restaurante: "Esto no es así, no mientan. Estábamos hace menos de una hora sentados, nos pedimos dos entradas y cuando estábamos intentando pedir la tercera, un señor enojado nos dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantó todo".

"Teníamos las dos últimas copas, y le dijimos que esas no las cobrara porque nos trajo la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras. Si hay algo que no somos es ratas, pagamos todo. Solo pido que me traten bien. El señor fue muy violento y nos maltrató. Antes maltrató a una señora con un bebé, que entró sin antes avisar en la entrada. Desagradable el señor", lanzó la influencer.

"Le hablamos con educación y nos terminó agrediendo. Después vino otro señor muy agresivo diciendo 'se tienen que ir'. Pagamos sin problema", afirmó.

Hacia el final, Cande remarcó enojada: "Si hay algo que soy es educada. Soy extremadamente respetuosa. No me gusta que me falten el respeto, por eso lo exijo. Salir a comer es un momento para disfrutar y no fue lo que pasó este día, por eso quería viralizarlo, no hay que permitir eso bajo ningún aspecto".