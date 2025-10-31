La triste confesión de Nelson Castro sobre su pareja: los planes que nunca pudo concretar

En otro tramo de la entrevista, el periodista abordó sin rodeos los rumores que circularon durante años sobre su vida privada. “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás. Así que sí, eso estuvo presente durante un tiempo en los años noventa y en algún momento del kirchnerismo. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”, sentenció con su habitual serenidad.

Hoy, a sus 70 años recién cumplidos —el pasado 5 de abril de 2025—, Nelson Castro continúa más activo que nunca. Conductor en TN y El Trece, médico neurólogo y escritor, conserva una energía y una lucidez admirables. En sus redes, celebró este nuevo aniversario con un mensaje de gratitud.

“Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos. Se lo agradezco a Dios”, expresó desde la redacción de TN.

Y cerró con emoción: “Como le agradezco el cariño de todos ustedes y este cariño que acá recibo. Me encanta pasar el día con quienes trabajo todos los días. Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida”.