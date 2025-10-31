La triste confesión de Nelson Castro sobre su pareja: los planes que nunca pudo concretar
A los 70, Nelson Castro se animó a contar el drama con su pareja y el proyecto familiar trunco que lo marcó para siempre. Enterate.
Nelson Castro, uno de los periodistas más respetados y queridos de la Argentina, sorprendió al abrir su corazón en una entrevista íntima con el diario Clarín. A sus 70 años, el conductor habló por primera vez de los dolores más profundos de su vida, entre ellos, una historia de amor que nunca pudo tener su final feliz.
“Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y, bueno, se frustró. Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir. Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió”, confesó Nelson, con una sinceridad que emocionó a sus colegas y a sus seguidores.
Aquella historia, marcada por el destino y la distancia, fue —según sus palabras— una de las experiencias más transformadoras de su vida. “Si eso me hubiera pasado hoy, seguramente habría buscado ser padre solo. Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado. Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar”, agregó.
Su testimonio, tan personal y transparente, recorrió las redes sociales y despertó una ola de empatía. En tiempos donde las figuras públicas suelen ocultar su vulnerabilidad, Castro decidió hablar desde un lugar humano, sin filtros, recordando el amor que lo marcó y la pérdida que lo acompañó desde entonces.
En otro tramo de la entrevista, el periodista abordó sin rodeos los rumores que circularon durante años sobre su vida privada. “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás. Así que sí, eso estuvo presente durante un tiempo en los años noventa y en algún momento del kirchnerismo. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”, sentenció con su habitual serenidad.
Hoy, a sus 70 años recién cumplidos —el pasado 5 de abril de 2025—, Nelson Castro continúa más activo que nunca. Conductor en TN y El Trece, médico neurólogo y escritor, conserva una energía y una lucidez admirables. En sus redes, celebró este nuevo aniversario con un mensaje de gratitud.
“Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos. Se lo agradezco a Dios”, expresó desde la redacción de TN.
Y cerró con emoción: “Como le agradezco el cariño de todos ustedes y este cariño que acá recibo. Me encanta pasar el día con quienes trabajo todos los días. Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida”.