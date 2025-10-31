Tres narcos brasileños fueron capturados en Misiones: investigan si pertenecen al Comando Vermelho

Embed

“Hasta tanto se reciba información oficial del Brasil, los tres hombres permanecerán detenidos a disposición de la autoridad judicial”, precisó la Policía de Misiones en un comunicado oficial.

Conexión con el Comando Vermelho

Las autoridades locales mantienen comunicación directa con las policías de Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, en busca de confirmar si los arrestados pertenecen efectivamente al Comando Vermelho, una organización criminal que controla buena parte del tráfico de drogas y armas en el país vecino.

El caso generó especial preocupación debido al “Operativo Contención”, un reciente despliegue de fuerzas en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos y representó un golpe severo para la estructura del Comando Vermelho. Los investigadores manejan la hipótesis de que los tres brasileños habrían cruzado a la Argentina para escapar de esa ofensiva.

Refuerzo en los controles fronterizos

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dispuesto reforzar los controles en los pasos fronterizos del norte argentino, ante la posibilidad de que integrantes de grupos narco brasileños intentaran ingresar al país tras los operativos en Río.

Captura Los sospechosos ingresaron al país por un paso ilegal cercano a Alba Posse.

En Misiones, la medida incluyó patrullajes fluviales, drones de vigilancia y un refuerzo de personal en las zonas rurales, especialmente en Alba Posse, El Soberbio y San Javier, puntos críticos por donde suelen operar redes de contrabando y narcotráfico transfronterizo.

Una alerta permanente en la frontera norte

El caso reaviva las alarmas sobre la presencia de grupos delictivos extranjeros en la región. Misiones es considerada una zona estratégica para el contrabando y el tráfico ilegal, debido a sus más de 900 kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay.

Las fuerzas federales y provinciales trabajan de manera coordinada para evitar que las bandas criminales brasileñas —como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital (PCC)— instalen bases o puntos de apoyo en territorio argentino.

Por el momento, los tres detenidos permanecerán incomunicados, y la Justicia Federal de Oberá espera la confirmación oficial de Interpol y la Policía Federal de Brasil para determinar si existen órdenes de captura internacionales.