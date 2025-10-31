Tres narcos brasileños fueron capturados en Misiones: investigan si pertenecen al Comando Vermelho
Los sospechosos ingresaron al país por un paso ilegal cercano a Alba Posse y fueron detenidos por agentes encubiertos de la Policía provincial.
Tres narcos brasileños fueron capturados en Misiones.
Tres ciudadanos brasileños fueron detenidos en la provincia de Misiones este viernes, acusados de ingresar de manera irregular al país por un paso fronterizo clandestino cercano a la localidad de Alba Posse. Según las primeras investigaciones, los sospechosos estarían vinculados al Comando Vermelho, una de las bandas narco más poderosas de Brasil.
La Policía de Misiones informó que el operativo fue realizado por la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, dependiente de la Jefatura provincial. Los agentes interceptaron a los tres hombres cuando intentaban desplazarse por una zona selvática próxima al río Uruguay.
Los sospechosos fueron identificados como Edneir Carlos (25 años), Luis Eduardo (23) y un hombre de apellido Jackson (35), todos oriundos de Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. De acuerdo con el parte policial, dos de ellos tienen antecedentes por narcotráfico, mientras que el tercero fue procesado anteriormente por lesiones.
Ninguno pudo justificar su ingreso ni acreditar el motivo de su permanencia en territorio argentino, por lo que fueron trasladados a la comisaría local bajo estrictas medidas de seguridad.
Embed
“Hasta tanto se reciba información oficial del Brasil, los tres hombres permanecerán detenidos a disposición de la autoridad judicial”, precisó la Policía de Misiones en un comunicado oficial.
Conexión con el Comando Vermelho
Las autoridades locales mantienen comunicación directa con las policías de Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, en busca de confirmar si los arrestados pertenecen efectivamente al Comando Vermelho, una organización criminal que controla buena parte del tráfico de drogas y armas en el país vecino.
El caso generó especial preocupación debido al “Operativo Contención”, un reciente despliegue de fuerzas en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos y representó un golpe severo para la estructura del Comando Vermelho. Los investigadores manejan la hipótesis de que los tres brasileños habrían cruzado a la Argentina para escapar de esa ofensiva.
Refuerzo en los controles fronterizos
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dispuesto reforzar los controles en los pasos fronterizos del norte argentino, ante la posibilidad de que integrantes de grupos narco brasileños intentaran ingresar al país tras los operativos en Río.
En Misiones, la medida incluyó patrullajes fluviales,drones de vigilancia y un refuerzo de personal en las zonas rurales, especialmente en Alba Posse, El Soberbio y San Javier, puntos críticos por donde suelen operar redes de contrabando y narcotráfico transfronterizo.
Una alerta permanente en la frontera norte
El caso reaviva las alarmas sobre la presencia de grupos delictivos extranjeros en la región. Misiones es considerada una zona estratégica para el contrabando y el tráfico ilegal, debido a sus más de 900 kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay.
Las fuerzas federales y provinciales trabajan de manera coordinada para evitar que las bandas criminales brasileñas —como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital (PCC)— instalen bases o puntos de apoyo en territorio argentino.
Por el momento, los tres detenidos permanecerán incomunicados, y la Justicia Federal de Oberá espera la confirmación oficial de Interpoly la Policía Federal de Brasil para determinar si existen órdenes de captura internacionales.