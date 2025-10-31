Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad y contó un detalle inquietante: "Dijeron que soy..."

Por último, Nelson Castro habló de su sexualidad como nunca antes lo hizo: “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás. Así que sí, sí, eso estuvo presente durante un tiempo en los años noventa y en algún momento del kirchnerismo. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”.

nelson castro.jpg

¿Qué edad tiene Nelson Castro?

Nelson Castro cumplió 70 años el sábado 5 de abril de 2025. Y, en esa oportunidad, en las redes sociales dejó un mensaje para el público y sus seguidores, hablando acerca de lo que significa para él este nuevo aniversario de su nacimiento.

"Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos, se lo agradezco a Dios", comenzó diciendo el periodista, que grabó su mensaje en la redacción de TN, donde trabaja.

"Como le agradezco el cariño de todos ustedes y este cariño que acá recibo, me encanta pasar el día con quienes trabajo todo los días", agregó en referencia a sus compañeros del noticiero de El Trece.

"Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida", completó Nelson Castro.