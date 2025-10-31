Cuánto cuesta el exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez
El bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez generó una fuerte polémica con Wanda Nara. A la empresaria le pareció poca cosa la publicación de la actriz y, por eso, no dudó en presumir su propia colección. “Tengo tres de esos”, lanzó.
31 oct 2025
El tema del día fue, sin dudas, el costoso e imponente bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez. Lo que parecía ser un simple posteo de agradecimiento por parte de la actriz terminó convirtiéndose en el detonante de una nueva polémica.
La publicación, en la que Suárez mostraba con orgullo el lujoso obsequio, rápidamente recorrió todos los portales y generó una fuerte reacción de Wanda Nara, quien interpretó el gesto como una provocación directa contra su hija menor, que parece no haber recibido un regalo por parte de su papá en su cumpleaños. Lejos de dejarlo pasar, la empresaria respondió con una serie de mensajes explosivos en los que dejó en claro que el conflicto con la actriz está lejos de quedar atrás.
Más allá de lo simbólico y sentimental del accesorio en este contexto, el bolso en cuestión tiene un valor material impresionante. Se trata de un modelo de Louis Vuitton, una de las marcas más exclusivas y codiciadas del mundo, elegida por celebridades, influencers y referentes de la moda internacional.
La cartera que Eugenia lució combina el clásico diseño del monograma con tonos rosados y detalles dorados. Se trata de un modelo de edición limitada del que no hay demasiada información. Pero según los valores de referencia en el sitio oficial de la firma y en tiendas internacionales. Un modelo similar —como el Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM edición especial— ronda entre 1.800 y 3.000 dólares, dependiendo del país.
En pesos argentinos, el valor podría superar fácilmente los 5 millones de pesos, convirtiendo al obsequio en una verdadera pieza de lujo.
Cómo reaccionó Wanda Nara al regalo de Mauro Icardi a la China Suárez
Wanda Nara estalló de furia tras ver el costoso regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez. Según trascendió, la empresaria no solo se indignó por el gesto romántico, sino también porque lo consideró una falta de respeto hacia su familia. En particular, Wanda habría señalado que el futbolista no tuvo ningún detalle con su hija menor en el día de su cumpleaños, mientras que sí fue capaz de realizar semejante obsequio a su expareja.
Pero el enojo en redes no empezó ahí, sino antes. La conductora de MasterChef Celebrity también dejó entrever en un posteo que la tensión con Icardi va más allá de lo sentimental y alcanza cuestiones económicas. En sus mensajes, reprochó que el jugador no pagó la cuota del colegio de sus hijas ni mantuvo al día la obra social.
Después de todo su enojo contra Icardi, venía la inevitable bronca contra la pareja de su ex. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió furiosa.
“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.
La empresaria siguió con más comentarios críticos, esta vez comparando su propia colección: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.
“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, concluyó, indignada.