Cuánto cuesta el exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

En pesos argentinos, el valor podría superar fácilmente los 5 millones de pesos, convirtiendo al obsequio en una verdadera pieza de lujo.

Bolso Luis Vuitton 2

Bolso Luis Vuitton 3

Cómo reaccionó Wanda Nara al regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

Wanda Nara estalló de furia tras ver el costoso regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez. Según trascendió, la empresaria no solo se indignó por el gesto romántico, sino también porque lo consideró una falta de respeto hacia su familia. En particular, Wanda habría señalado que el futbolista no tuvo ningún detalle con su hija menor en el día de su cumpleaños, mientras que sí fue capaz de realizar semejante obsequio a su expareja.

Pero el enojo en redes no empezó ahí, sino antes. La conductora de MasterChef Celebrity también dejó entrever en un posteo que la tensión con Icardi va más allá de lo sentimental y alcanza cuestiones económicas. En sus mensajes, reprochó que el jugador no pagó la cuota del colegio de sus hijas ni mantuvo al día la obra social.

Después de todo su enojo contra Icardi, venía la inevitable bronca contra la pareja de su ex. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió furiosa.

“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.

La empresaria siguió con más comentarios críticos, esta vez comparando su propia colección: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.

“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, concluyó, indignada.