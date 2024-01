Lali Espósito presente en la marcha del paro general de la CGT

Lali no tardó en darle respuesta al presidente: “Se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa de un delirio absoluto. La discusión debería ser 'en mi Gobierno no quiero que haya plata para la cultura, para show gratuitos para la gente'. Eso depende de cada Gobierno. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar, quizás, de otros temas es otra cuestión".

Esta puja creó una grieta entre los fans de la artista, los que la apoyan, y ahora los que no. Entonces, en medio de la marcha también hubo mensajes de apoyo para la actriz y cantante.

Sorprendió de esta manera una chica con una pancarta de la que se podía leer: “Viva Lali, ¡Carajo!”, en forma irónica por el grito del presidente en casa comunicación. “Viva la libertar, ¡carajo!”.