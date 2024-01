Lali Espósito se defendió y le respondió a Javier Milei: "Crean esta especie de monstruo para..."

Ahora, la artista le respondió al jefe de Estado: "Quizás el problema es que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. La espuma se hace cuando merece que se haga espuma". "En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas", remarcó.

"En esta circustancia creo que la espuma la arman quienes la necesitan. En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa de un delirio absoluto. La discusión debería ser 'en mi Gobierno no quiero que haya plata para la cultura, para show gratuitos para la gente'. Eso depende de cada Gobierno. De ahí a crear esta especie de mostruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar, quizás, de otros temas es otra cuestión", sostuvo Lali.

Y agregó contundente: “Tengo la tranquilidad de mis años de laburo, porque sé quien soy y cómo me muevo. Yo vivo de lo que hago y en los shows municipales hay 200 familias o más trabajando. No es real esto que quieren crear del artista, un individuo viviendo de la plata del pueblo. No lo necesito, yo hago publicidad, grabo películas, produzco series también, y no necesito tirar mi CV a nadie, sé que la gente lo sabe”.

Flor Peña defendió a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei: "Por qué no podemos..."

El cruce entre Javier Milei y Lali Espósito sigue dando tela para cortar. Tras quedar involucrada la artista en un escándalo ante una información que trascendió en las redes que fue retuiteada por el presidente argentino, ahora su colega Flor Peña salió a respaldarla.

Lo cierto es que el mandatario reposteó un tuit de su partido, que decía que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, le había ofrecido la suma de $37.444.000 a la artista para que cante en la Fiesta Nacional de La Chaya, bajo la irónica frase "No hay plata en La Rioja".

Así, luego de algunas pocas voces que salieron a bancar a Espósito, como Ángel de Brito o José María Listorti, ahora fue Flor Peña quien se paró en la misma vereda de la cantante y actriz al ser consultada por el tema en Socios del espectáculo (El Trece).

"Yo creo que siempre cuando te pegan hay un sesgo ideológico. Me pega la gente que no me conoce y yo creo que a Lali también. Yo me siento muy identificada y por favor que no se malinterprete no me estoy poniendo a la altura de Lali. Ella es una estrella de la música. Yo viví muchas operaciones mentirosas. A mí me cancelaron durante un par de años. Yo creí que no iba a volver nunca a actuar", afirmó de entrada la actual protagonista del musical Mamma Mia.

Y siguiendo con un paralelismo entre su experiencia y lo que hoy vive Lali, Flor argumentó firme: "Se me han hecho todas las operaciones habidas y por haber. Y yo creo que esto mismo le está pasando a Lali. Siento que la atacan porque ella dijo lo que pensaba y lo que ella piensa es en contra del establishment. Ahí es donde empieza el quilombo. Si ella hubiera dicho cosas a favor del establishment nadie hubiera dicho nada".

Asimismo, Florencia confió haberse comunicado con Lali para solidarizarse con ella, al tiempo que reflexionó: "Además, es una piba que es de una generación distinta a la mía. Nosotros teníamos menos herramientas. Ella tiene a mano sus canales de comunicación, yo no los tenía cuando me atacaban. No podía dar vuelta la tortilla pero, además, ella tiene un fandom de gente que la sigue que es muy grande".

"Lali va a estar bien pero nosotros como parte del medio tenemos que preguntarnos por qué se le pega porque ella no maltrató a nadie diciendo lo que piensa. Por qué no podemos bancarnos que un artista popular se exprese", concluyó tajante.