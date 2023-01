Las mujeres lo rechazaban por el tamaño y hoy brilla como estrella del cine

Cuando se le preguntó acerca de las reacciones más memorables que ha tenido con su apéndice, el irlandés detalló cómo algunas posibles parejas se sintieron desanimadas por su tamaño y le dijeron que lo mantuviera alejado de ellas.

Él dijo: "Estaba con una persona nueva por primera vez y me metieron la mano en los pantalones y me dijeron que no se me acercará".

Pero afirma que ha tenido reacciones de asombro desde que estaba en la escuela y sus amigos le decían que era más grande de lo que debería ser mientras se cambiaba.

Agregó: "[No me di cuenta de lo grande que era hasta que] era un adolescente y mis amigos me dijeron en el gimnasio, estábamos en los vestuarios de la escuela.

“Mi amigo me dijo: 'Jesús, no deberías ser tan grande'. Nunca me di cuenta porque tengo cuatro hermanos.

"Todos mis hermanos son bastante grandes o normales también. Así que ahí empezó todo".

También afirma que ha estado mirando la playa y sintiéndose culpable durante el sexo, ya que sabe que su tamaño puede ser incómodo para ellos.

Ha aprendido con el uso de juguetes sexuales y ciertas posiciones cómo hacer que sea una experiencia agradable para todos los involucrados.

Sin embargo, la estrella adulta afirma que ha habido más aspectos positivos que negativos relacionados con el tamaño de sus genitales, ya que encontró una manera de darle un buen uso a su pene de 10.5 pulgadas.